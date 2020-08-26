ABD polisi tarafından katledilen Jacob Blake'in babası Fatiha Suresi'ni okuyarak adalet istedi

Amerika polisi bir ırkçı saldırı daha gerçekleştirdi. Jacob Blake adlı siyahi vatandaş, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü, ABD polisi tarafından arkasından defalarca ateş edilerek öldürüldü. Blake'in polis şiddetine kurban gitmesinin ardından ülkede protestolar sürerken Jacob Blake'in babası Kur'an-ı Kerim'den Fatiha Suresi'ni okuyarak adalet istedi

ABD'de polisinin öldürdüğü siyahi genç Jacop Blake'in babası Kur'an-ı Kerim'den Fatiha Suresi'ni okuyarak adalet istedi | Video

FATİHA SURESİ'Nİ OKUYARAK ADALET İSTEDİ

Jacob Blake'in polis şiddetine kurban gitmesinin ardından ülkede protestolar sürerken Blake'in babası Kur'an-ı Kerim'den Fatiha Suresi'ni okuyarak adalet istedi

NE OLMUŞTU?

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda siyahi Jacob Blake ağır yaralanmıştı.

Sosyal medyada yer alan bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında ise arkasından defalarca ateş ettiği görülmüştü.

Polisin açıklamasına göre, polis, "aile içi bir olay" gerekçesiyle gelen ihbar üzerine olay yerine gitmişti.

Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etmişti.

Blake'in üç çocuğu babalarının polis tarafından vurulduğunu gördü

Wisconsin Valisi Tony Evers, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Blake'in gündüz vakti arkasından defalarca vurulduğunu belirterek "Henüz tüm ayrıntılara sahip olmasak da kesin olarak bildiğimiz şey şu ki o, eyaletimizde veya ülkemizde kolluk kuvvetlerinde görevli kişilerin ellerinde vurulan, yaralanan veya acımasızca öldürülen ilk kişi değil." ifadesini kullanmıştı.

Avukat Benjamin Crump da Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğunu ve o sırada üç çocuğunun da arabada bulunduğunu belirtmişti.

Crump, "(Çocukları) Bir polisin babalarını vurduğunu gördüler. Sonsuza kadar travma geçirmiş olacaklar. Çocuklarımız daha iyisini hak ediyor." ifadesini kullanmıştı.

YÜZLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etmişti.

Olayların ardından Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirilmişti.

Mayısta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucunda siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 1 aydan uzun süren şiddet içerikli gösteriler yaşanmıştı.