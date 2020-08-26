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ABD - ’dan ortak askeri tatbikat

Giriş Tarihi: 26.8.2020 ABONE OL
ABD - Yunanistan’dan ortak askeri tatbikat
ABD ve Yunanistan'ın, Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, iki ülke arasındaki daimi askeri iş birliği çerçevesinde donanma ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikat icra edildiğini açıkladı. Yunanistan ve ABD'nin güçlü bağlarına vurgu yapılan açıklamada, dün Girit Adası açıklarında yapılan tatbikatın, "gerek ikili gerek NATO ittifakı çerçevesindeki operasyonel hazırlık, savaş yeteneği ve iş birliği düzeyinin artırılmasının kanıtı olduğu" ifadesine yer verildi.
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ABD - Yunanistan’dan ortak askeri tatbikat
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