ABD’de yasa tasarısı: Şi Cinping’e “Devlet Başkanı” demeyelim

ABD ile Çin arasında uzun süredir birçok farklı alanda devam eden gerginliklere bir yenisi daha ekleniyor. South China Morning Post sitesindeki habere göre ABD'de gündeme gelen karar tasarısının hedefinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping var. Cumhuriyetçilerin Pensilvanya vekillerinden Scott Perry'nin hazırladığı teklifte Çin liderine artık "Başkan / Devlet Başkanı" denilmemesi gerektiği kaydedildi. Tasarının yasalaşması halinde ABD'de artık Çin lideri Şi için "Başkan ya da Devlet Başkanı" ifadeleri kullanılmayacak. Karar tasarısında gerekçe olarak Çin Devlet Başkanı Şi'nin Çin Komünist Partisi'ndeki (ÇKP) rolü gösterildi. Yapılan yorumlarda ise söz konusu teklifin son yıllarda oldukça gergin olan Washington - Pekin hattında tansiyonu daha da artıracağı kaydedildi.