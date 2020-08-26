Beyoğlu’ndaki cinayetin arkasından mafya intikamı çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda 2017 yılının Mart ayında sahibi olduğu spor salonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Gökhan Sarı cinayeti ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Sarı'nın intikam için vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.



Cinayet ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Gökhan Sarı (41) ve eşi Elif Sarı (36) 28 Mart 2017 tarihinde Beyoğlu'nda işlettikleri spor salonunu kapatacakları esnada silahlı saldırıya uğradı. Şapkalı ve yüzünü atkıyla gizlemiş bir kişi tarafından açılan ateş sonucu Gökhan Sarı göğsünden, eşi Elif Sarı ise bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökhan Sarı hayatını kaybetti. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.





11 ŞÜPHELİYE DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. 6'sı tutuklu 11 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede şüphelilere 'Tasarlayarak öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve bulundurma' suçlamaları yöneltildi. Şüpheliler arasında cinayette kullanılan çalıntı aracı ve silahı temin edenler yer alırken, cinayeti işleyen ve halen firari durumda olan Okan Hasoğlu da yer aldı.





Maktül'ün eşi Elif Sarı ifadesinde eşinin 2016'nun Haziran ayında Hasköy'de bir gecekonduda Şahinler'e ait olduğu iddia edilen silahların yakalanmasına neden olan ihbarı yapmış olabileceğini söyledi. Sarı, eşinin bu sebeple vurulduğunu savcılıkla paylaştı.



CİNAYET DETAYLARI İDDİANAMEDE

İddianamede 28 Mart 2017'de gerçekleşen cinayetin detayları paylaşıldı. Sporium isimli spor salonu içinde bulunan Gökhan Sarı göğüs bölgesinden tabanca ile yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gökhan Sarı'nın yanında bulunan eşi Elif Sarı da sağ kalça kısmından tabanca ile yaralandı. Elif Sarı'nın verdiği ifadeye göre olay şöyle gelişti. Eşi Gökhan Sarı ile birlikte spor salonunun elektrik şalterini kapatmaya doğru giderken bir anda kapı açıldı. Elinde siyah renkli silah olan koyu giyimli kafasında koyu renkli şapka olan bir şahıs kapıyı sağ eliyle açar açmaz Gökhan Sarı'ya doğru sol elinde bulunan tabancayla ateş etmeye başladı.



ŞAHİN'İN ADAMIYLA GECE KULÜBÜNDE TANIŞTIK

Eşinin ilk atışta yaralanıp yere düştüğünü söyleyen Elif Sarı, "Şahıs yerdeki eşimin üstüne doğru çok sayıda ateş etmeye başladı. O sırada ben de kalçamdan yaralandım. Şahsın peşinden koşmak için yerden kalkarak yardım edin diye bağırdım" dedi. Sarı verdiği ifadede, "Eşim ben ve Murat Yılmaz isimli akrabası ile bir gece kulübüne gittik. Burada Oktay Öztürk isimli şahısla tanıştık. Eşimin akrabası olan Murat Yılmaz'ın o dönem Sedat Şahin isimli şahısla birlikte olduğunu biliyordum. Daha sonra Oktay Öztürk'ün de Sedat Şahin'le birlikte olduğunu öğrendim.



ÖLMEDEN 2 AY ÖNCE ÇELİK YELEK GETİRDİ

Eşim ölmeden 2 ay önce eve çelik yelek getirdi. Sorunca bunu Murat Yılmaz'dan aldığını bazı sıkıntılar olduğunu söyledi. Bu olaydan sonra eşimin emlak dükkanında gece kurşunlanma olayı gerçekleşti. Eşim öldükten sonra telefonunu karıştırırken mailinde eşimin Hasköy'de yakalanan silahlarla ilgili yargılandığını öğrendim. İhbarı eşimin yapmış olabileceğini bu nedenle öldürülmüş olabileceğini düşündüm. Hasköy'de yakalanan silahlar Sedat Şahin'in silahları olduğunu duydum" dedi.



'OĞLUN ŞAHİNLERDEN UZAK DURSUN'

Soruşturma kapsamında maktul Gökhan Sarı'nın annesi Hatçe Sarı'nın da ifadesi alındı. Sarı ifadesinde oğlunun ölümünden önce Oktay Saral'ın teyzesinin oğlu olduğunu ve hastalanması üzerine ikametine gittiğini aktardı. Sarı, "Oktay Saral burada ziyarete beraber gittiğim kız kardeşime hitaben, 'Bak bu acı gerçek Murat Yılmaz'ın kalemi Sedat Şahin tarafından kırıldı' diyerek bana, oğlumun Şahin'lerden uzak durması yönünde tembihledi." dedi.