Christchurch mağdurundan Batı’ya insanlık dersi

CHRISTCHURCH teröristi Brenton Tarrant'ın duruşmasında şehit yakını ve yaralılar konuştu. Afganistanlı Mirwais Waziri, 17 yıldır Yeni Zelanda'da yaşadığını ve ırkçılar tarafından "terörist" olarak nitelendirildiğini belirtti. Waziri, terörist Tarrant'a, "Sen bu sıfatı benden aldın. Dünya biz Müslümanların terörist olmadığını gördü" dedi. Waziri, "Yeni Zelanda halkına seslenmek istiyorum; teröristin dini, ırkı ve rengi yoktur" dedi. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlediği saldırıda 51 kişiyi şehit eden terörist Tarrant'ın duruşmasına katılan şehit Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın annesi Fatma Tuyan da teröristin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.