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Corona virüsün merkezinden dikkat çeken son dakika haberi: 'dan sonra bir şehirde daha...

Corona virüsün merkez üssü ’den dikkat çeken bir son dakika haberi geldi. İlk vakanın görüldüğü ’da salgının sona ermesinin ardından Pekin’de de son iki koronavirüs (Covid-19) hastasının tedavi edildiği açıklandı. İki hastanın da taburcu edilmesiyle hastanelerde koronavirüs hastası kalmadı. , Pekin'de iç veya dış kaynaklı yeni koronavirüs vakasına rastlanmadığını açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 12:30 ABONE OL
Corona virüsün merkezinden dikkat çeken son dakika haberi: Wuhan'dan sonra bir şehirde daha...

Çin haber ajansı Xinhua, Pekin'den gelen sevindirici son dakika haberini paylaştı. Haberde, corona virüsün ilk görüldüğü Wuhan'da son hastaların da taburcu olduğu belirtildi.

HASTANELERDE HİÇ HASTA KALMADI

Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Bölge Sağlık Komisyonu'nun yaptığı açıklamada son iki koronavirüs hastasının da taburcu edilmesiyle Pekin'deki hastanelerde koronavirüs hastası kalmadığı ifade edildi. Ayrıca, taburcu edilen iki hastanın da Pekin Ditan Hastanesi'nde tedavi gördüğü, hastalardan birinin Dalian şehrindeki yeni vakalarla bağlantılı olduğu ve diğerinin de dış kaynaklı koronavirüs vakası olduğu belirtildi.

YENİ VAKA RAPORLANMADI

Öte yandan, Sağlık Komisyonu Pekin'de iç kaynaklı, dış kaynaklı ya da asemptomatik yeni koronavirüs vakası raporlanmadığını bildirdi.

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Corona virüsün merkezinden dikkat çeken son dakika haberi: Wuhan'dan sonra bir şehirde daha...
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