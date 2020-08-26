Corona virüsün merkezinden dikkat çeken son dakika haberi: Wuhan'dan sonra bir şehirde daha...

Çin haber ajansı Xinhua, Pekin'den gelen sevindirici son dakika haberini paylaştı. Haberde, corona virüsün ilk görüldüğü Wuhan'da son hastaların da taburcu olduğu belirtildi.

HASTANELERDE HİÇ HASTA KALMADI

Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Bölge Sağlık Komisyonu'nun yaptığı açıklamada son iki koronavirüs hastasının da taburcu edilmesiyle Pekin'deki hastanelerde koronavirüs hastası kalmadığı ifade edildi. Ayrıca, taburcu edilen iki hastanın da Pekin Ditan Hastanesi'nde tedavi gördüğü, hastalardan birinin Dalian şehrindeki yeni vakalarla bağlantılı olduğu ve diğerinin de dış kaynaklı koronavirüs vakası olduğu belirtildi.

YENİ VAKA RAPORLANMADI

Öte yandan, Sağlık Komisyonu Pekin'de iç kaynaklı, dış kaynaklı ya da asemptomatik yeni koronavirüs vakası raporlanmadığını bildirdi.

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