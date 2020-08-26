Doğu Akdeniz'de Yunan-Rum ikilisi çıkmazda! O ülkeler Yunanistan'ın arkasında durmaz

Bozok Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir sıcak çatışmada NATO'nun Yunanistan'ın tarafını tutmasının birliğin sarsılması anlamına geldiğini belirterek, "Yunanistan'ın birtakım ülkeleri yanına alarak kurduğu salt Türkiye karşıtı ittifaktan bir an önce vazgeçmesi ve Türkiye paradigmasını değiştirmesi lazım. Bu hem iki ülkenin hem de bölgenin istikrarı ve barışı için son derece önemlidir." dedi.

YUNANİSTAN'DA TANSİYON YÜKSELDİ

Fransa'dan sonra ABD ve Yunanistan donanmasının ortak tatbikat düzenlemesi Doğu Akdeniz'de gerilimi arttırdı. Türkiye'nin Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tatbikatlarına karşı tatbikat ilan etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları Yunanistan'da tansiyonu yükseltti.