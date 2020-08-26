Fırtına-16 operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasadışı yollardan Türkiye'ye uyuşturucu sokanlara yönelik Fırtına-16 (F-16) adı verilen operasyon düzenlendi.

Ekiplerce durdurulup emniyet otoparkına çekilen şüpheli otomobilde narkotik arama köpeği Fırtına'nın da desteğiyle arama yapıldı. Aramada, aracın motor kaputu, arka tamponu ve torpidosunda hazırlanan özel bölmelere gizlenmiş yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ve 12 kilogram esrar bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli A.J'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu hap ve esrarın bugüne kadar Bursa'da ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.