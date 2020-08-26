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KKTC A Haber'de önemli açıklamalar! "'de büyük oyun peşindeler, haklarımızı savunmalıyız"

KKTC A Haber'de, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.  Tatar, Kapalı Maraş ile ilgili yaptığı açıklamalarında, Maraş'ın kısa zamanda açılacağını ifade ederken Maraş'ta bulunan varlıkların eski sakinlerine iade edilmek suretiyle açılması gerektiğini belirtti. 'de yaşanan gerilime ilişkin ise;  "Libya Anlaşması Doğu 'de ezberleri bozdu. Doğu Akdeniz'de bugün gelinen noktadan sonra geri adım atamayız" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 15:18 Son Güncelleme: 26.8.2020 15:33 ABONE OL
KKTC Başbakanı Ersin Tatar A Haber'de önemli açıklamalar! Doğu Akdeniz'de büyük oyun peşindeler, haklarımızı savunmalıyız

KKTC A Haber'de, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, Kapalı Maraş ile ilgili yaptığı açıklamalarında, Maraş'ın kısa zamanda açılacağını ifade ederken Gazimağusa ile Maraş'ın içi içe olduğunu Kapalı Maraş'ın büyük bir ksımının açık olduğunu belirtti. Tatar, Maraş'ın açık bölümünde on binlerce insanın yaşadığını, yalnızca sahil şeridinin kapalı olduğunu ifade etti.

Tatar Kapalı Maraş ile ilgili yaptığı açıklamalarında; 1974 öncesi Kıbrıslı Türklerin bu adada itilip kakıldığı; Rumların, Eokacılarının hükümdarlıklarının sürdüğü o dönemlerde, İngilizlerin olduğu dönemde vakıf mallarının peşkeş çekilmesi ile dağıtılan buradaki parseller üzerine Kraliçe'nin de ABD'nin de her türlü milletin parasıyla yapılan otellerin kapatılması ile hayalet şehre döndüğünü ifade etti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar A Haber'de önemli açıklamalar! Doğu Akdeniz'de büyük oyun peşindeler, haklarımızı savunmalıyız

ŞİMDİ BİZİM ZAMANIMIZ GELDİ

Tatar, burasının Mağusa'nın içi olduğunu, son 46 yıldır Kıbrıs Türk'ünün, Türkiye'ninde desteği ile ayağa kalktığını, ekonomik anlamda geliştiğini belirtti. 'de yaşananlarla proaktif siyaset gereği Zaten vakıf malı olan Kapalı Maraş için "artık bizim zamanımız gelmiştir" diyen Tatar, 46 yılda Rum Kesimi ile hiçbir çözüme ulaşmayan Kapalı Maraş'ın KKTC yönetiminde kullanıma açılacağını ifade etti. Tatar, burasının uluslararası teamüllerine göre KKTC sınırları içinde olduğunu belirtti.

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TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜNDE KKTC'YE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Doğu 'de yaşanan olaylarda petrol ve doğal gaz araştırmalarında Rum Kesimi'nin tek taraflı davranmasına daha fazla seyirci kalınmaması gerektiğini ifade eden Tatar, "Türkiye gibi bizler de haklarımızı aramalıyız" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar A Haber'de önemli açıklamalar! Doğu Akdeniz'de büyük oyun peşindeler, haklarımızı savunmalıyız

BÜYÜK OYUN PEŞİDELER HAKLARIMIZI SAVUNMALIYIZ

Rum Kesimi'nin arkasına AB'yi alarak Kıbrıs adasının tamamının sahibi gibi davrandığını söyleyen Tatar, Rum Kesimi'nin hukuksuz bir şekilde Rum Kesimi'nin AB'ye üye oluşuna tepki gösterdi. 'in Türk gölü olduğunu ifade eden Tatar, Rum -Yunan ikilisinin Türkiye'nn egemenlik haklarına tecavüz etmek istediğini, bölgede hukuk dışı hareket ettiklerini söyledi. Tatar; "Burada esas olan KKTC ve Türkiye'nin yaptığı anlaşmalardır. Libya Anlaşması, ezberlerini bozmuştur. Burası bizim hakimiyetimizdedir. Bizim çok daha fazla hakkımız vardır ve Türkiye buranın en büyük ülkesidir. Mavi Vatan dediğimiz bize ait zenginliklerin mutlaka müdafaasında başarılı olmamız gerektiğine inanmaktayım. Bunların yaptıkları çok büyük bir oyundur. Bizleri farklı yerlere çekmeye çalışıyorlar"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar A Haber'de önemli açıklamalar! Doğu Akdeniz'de büyük oyun peşindeler, haklarımızı savunmalıyız

MUSTAFA AKINCI'YA TEPKİ!

Mustafa Akıncı'nın büyük tavizler verdiğini ifade eden Tatar, Akıncı'nın n haritaya verdiği sıfır asker, sıfır garanti noktasında bile dönüşümlü başkanlığı bile alamadığını belirtirken Akınıcı'nın verdiği tavizeri tanımadıklarını dile getirdi.

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KKTC Başbakanı Ersin Tatar A Haber'de önemli açıklamalar! "Doğu Akdeniz'de büyük oyun peşindeler, haklarımızı savunmalıyız"
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