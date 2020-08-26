KKTC Başbakanı Ersin Tatar A Haber'de önemli açıklamalar! "Doğu Akdeniz'de büyük oyun peşindeler, haklarımızı savunmalıyız"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar A Haber'de, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, Kapalı Maraş ile ilgili yaptığı açıklamalarında, Maraş'ın kısa zamanda açılacağını ifade ederken Gazimağusa ile Maraş'ın içi içe olduğunu Kapalı Maraş'ın büyük bir ksımının açık olduğunu belirtti. Tatar, Maraş'ın açık bölümünde on binlerce insanın yaşadığını, yalnızca sahil şeridinin kapalı olduğunu ifade etti.
Tatar Kapalı Maraş ile ilgili yaptığı açıklamalarında; 1974 öncesi Kıbrıslı Türklerin bu adada itilip kakıldığı; Rumların, Eokacılarının hükümdarlıklarının sürdüğü o dönemlerde, İngilizlerin olduğu dönemde vakıf mallarının peşkeş çekilmesi ile dağıtılan buradaki parseller üzerine Kraliçe'nin de ABD'nin de her türlü milletin parasıyla yapılan otellerin kapatılması ile hayalet şehre döndüğünü ifade etti.
ŞİMDİ BİZİM ZAMANIMIZ GELDİ
Tatar, burasının Mağusa'nın içi olduğunu, son 46 yıldır Kıbrıs Türk'ünün, Türkiye'ninde desteği ile ayağa kalktığını, ekonomik anlamda geliştiğini belirtti. Doğu Akdeniz'de yaşananlarla proaktif siyaset gereği Zaten vakıf malı olan Kapalı Maraş için "artık bizim zamanımız gelmiştir" diyen Tatar, 46 yılda Rum Kesimi ile hiçbir çözüme ulaşmayan Kapalı Maraş'ın KKTC yönetiminde kullanıma açılacağını ifade etti. Tatar, burasının uluslararası teamüllerine göre KKTC sınırları içinde olduğunu belirtti.
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TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜNDE KKTC'YE SAHİP ÇIKMALIYIZ
Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylarda petrol ve doğal gaz araştırmalarında Rum Kesimi'nin tek taraflı davranmasına daha fazla seyirci kalınmaması gerektiğini ifade eden Tatar, "Türkiye gibi bizler de haklarımızı aramalıyız" dedi.
BÜYÜK OYUN PEŞİDELER HAKLARIMIZI SAVUNMALIYIZ
Rum Kesimi'nin arkasına AB'yi alarak Kıbrıs adasının tamamının sahibi gibi davrandığını söyleyen Tatar, Rum Kesimi'nin hukuksuz bir şekilde Rum Kesimi'nin AB'ye üye oluşuna tepki gösterdi. Doğu Akdeniz'in Türk gölü olduğunu ifade eden Tatar, Rum -Yunan ikilisinin Türkiye'nn egemenlik haklarına tecavüz etmek istediğini, bölgede hukuk dışı hareket ettiklerini söyledi. Tatar; "Burada esas olan KKTC ve Türkiye'nin yaptığı anlaşmalardır. Libya Anlaşması, ezberlerini bozmuştur. Burası bizim hakimiyetimizdedir. Bizim çok daha fazla hakkımız vardır ve Türkiye buranın en büyük ülkesidir. Mavi Vatan dediğimiz bize ait zenginliklerin mutlaka müdafaasında başarılı olmamız gerektiğine inanmaktayım. Bunların yaptıkları çok büyük bir oyundur. Bizleri farklı yerlere çekmeye çalışıyorlar"
MUSTAFA AKINCI'YA TEPKİ!
Mustafa Akıncı'nın büyük tavizler verdiğini ifade eden Tatar, Akıncı'nın n haritaya verdiği sıfır asker, sıfır garanti noktasında bile dönüşümlü başkanlığı bile alamadığını belirtirken Akınıcı'nın verdiği tavizeri tanımadıklarını dile getirdi.