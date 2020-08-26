KKTC Başbakanı Ersin Tatar A Haber'de önemli açıklamalar! "Doğu Akdeniz'de büyük oyun peşindeler, haklarımızı savunmalıyız"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar A Haber'de, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, Kapalı Maraş ile ilgili yaptığı açıklamalarında, Maraş'ın kısa zamanda açılacağını ifade ederken Gazimağusa ile Maraş'ın içi içe olduğunu Kapalı Maraş'ın büyük bir ksımının açık olduğunu belirtti. Tatar, Maraş'ın açık bölümünde on binlerce insanın yaşadığını, yalnızca sahil şeridinin kapalı olduğunu ifade etti.

Tatar Kapalı Maraş ile ilgili yaptığı açıklamalarında; 1974 öncesi Kıbrıslı Türklerin bu adada itilip kakıldığı; Rumların, Eokacılarının hükümdarlıklarının sürdüğü o dönemlerde, İngilizlerin olduğu dönemde vakıf mallarının peşkeş çekilmesi ile dağıtılan buradaki parseller üzerine Kraliçe'nin de ABD'nin de her türlü milletin parasıyla yapılan otellerin kapatılması ile hayalet şehre döndüğünü ifade etti.