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Son dakika: 'da felaketi! 45 kişi hayatını kaybetti

’ın başkenti Kabil’in kuzeyinde bulunanPervan vilayetinin merkezinde sabahın ilk saatlerinde meydana geldi. Edinilen son dakika habere göre; Afganistan'ın Pervan vilayetindeki sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 11:52 Son Güncelleme: 26.8.2020 12:04 ABONE OL
Son dakika: Afganistan'da sel felaketi! 45 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti.

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan vilayetinde dün sabah saatlerinde başlayan aşırı yağışların sellere neden olduğunu söyledi.

45 ÖLÜ, 90 YARALI

Seller nedeniyle şimdiye kadar 45 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şehkar, 90 kişinin de yaralandığını belirtti.
Şehkar, birçok evin sular altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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Son dakika: Afganistan'da sel felaketi! 45 kişi hayatını kaybetti
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