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SON DAKİKA! Dişleri sökülen genç kadının cansız bedeni çimenlik alanda bulundu! Kan donduran detaylar

Korkunç cinayetin ayrıntıları ve gelen son dakika bilgisi kan dondurdu! 23 yaşındaki iki çocuk annesi Lizbeth Flores, 9 Ağustos'ta erkek arkadaşını ziyarete gittikten sonra 11 Ağustos'ta ölü bulundu. Cansız bedeni bir inşaat alanının yakınındaki çimenlik alanda bulunan kadının tüm dişleri sökülmüştü. Son gelen bilgilere göre korkunç için eski bir cinsel saldırı suçlusu tutuklandı. İşte bu dehşet veren haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.8.2020 10:45 Son Güncelleme: 26.8.2020 10:51 ABONE OL
SON DAKİKA! Dişleri sökülen genç kadının cansız bedeni çimenlik alanda bulundu! Kan donduran detaylar

Amerika Birleşik Devletleri'ni sarsan ! 23 yaşındaki Lizbeth Flores, kayıp olduğu bildirildikten bir gün sonra Meksika'da tüm dişleri sökülmüş halde bulundu. İki çocuk annesi olan Lisbeth, 9 Ağustos'ta Teksas Brownsville'den Meksika'nın Matamoros kentine, erkek arkadaşını ziyarete gittikten sonra 11 Ağustos'ta ölü bulundu.

SON DAKİKA! Dişleri sökülen genç kadının cansız bedeni çimenlik alanda bulundu! Kan donduran detaylar

ANNESİNE DÖNECEĞİNİ SÖYLEDİ

Los Fresnos Lisesi mezunu Lizbeth, annesine o gece Teksas'a döneceğini söylemişti. Kızından haber alamayınca endişelenen annesi María Rubio, ertesi gün Brownsville polisine kızının kayıp olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA! Dişleri sökülen genç kadının cansız bedeni çimenlik alanda bulundu! Kan donduran detaylar

Polis 11 Ağustos'ta Lizbeth'in cesedini buldu ve işkence gördüğüne dair işaretler gösterdiğini söyledi.

SON DAKİKA! Dişleri sökülen genç kadının cansız bedeni çimenlik alanda bulundu! Kan donduran detaylar

DİŞLERİ ZORLA SÖKÜLDÜ

Polis, Lizbeth'in kafatasının bir kısmının çıkarıldığını ve dişlerinin zorla söküldüğünü belirtti. KBYV'nin bildirdiğine göre, vücudu ağır şekilde yaralanmış ve olay yerinde bulunan bir taşla dövülmüştü.

SON DAKİKA! Dişleri sökülen genç kadının cansız bedeni çimenlik alanda bulundu! Kan donduran detaylar

Meksikalı bir hükümet yetkilisi, yerel basına yaptığı açıklamada genç kadının cesedinin bir inşaat sahasının yanındaki çimenlik alanda bulunduğunu söyledi.

SON DAKİKA! Dişleri sökülen genç kadının cansız bedeni çimenlik alanda bulundu! Kan donduran detaylar

Yerel basında çıkan haberlere göre Lizbeth, sık sık Meksika'daki erkek arkadaşını ziyaret ediyordu.

SON DAKİKA! Dişleri sökülen genç kadının cansız bedeni çimenlik alanda bulundu! Kan donduran detaylar

SUÇUN NEDENİ SOYGUN!

Suç mahallinin sızdırılan fotoğrafları, kurbanın vücudunun yüzü yukarı dönük, sütyen, pantolon ve ayakkabı giydiğini gösteriyor.

Bir kolluk kuvveti yetkilisi, Braulio Martinez'in dün evinde Lizbeth Flores cinayetinden tutuklandığını söyledi. Yetkili Daily Mail'e yaptığı açıklamada suçun nedeninin "soygun" olduğunu söyledi.

SON DAKİKA! Dişleri sökülen genç kadının cansız bedeni çimenlik alanda bulundu! Kan donduran detaylar

"KIZIMIN ÇEKTİĞİ ACILARI DÜŞÜNMEK..."

Lizbeth'in annesi Telemundo'ya şunları söyledi: "Bir çocuğu kaybetmek, kalbinizin parçalanması gibidir. Kızıma yaptıkları için çok üzülüyorum. Onu o halde bıraktıklarını düşünmek bana acı veriyor. O sırada kızımın çektiği acıları düşünmek benim de canımı acıtıyor." Brownsville Polis Departmanı, Lizbeth'in davasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

SON DAKİKA! Dişleri sökülen genç kadının cansız bedeni çimenlik alanda bulundu! Kan donduran detaylar

Brownsville Meksika Konsolosunda çalışan Juan Carlos Cué Vega'ya göre, Meksika hükümeti Lizbeth'in cesedinin ABD'ye geri gönderilmesine yardım etmeyi teklif etti.

Ancak, yerel bir Teksaslı cenaze evi yardım sağlamak için devreye girdi. FBI, Lizbeth ABD vatandaşı olduğu için soruşturmada yer alıyor. (milliyet.com.tr)

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SON DAKİKA! Dişleri sökülen genç kadının cansız bedeni çimenlik alanda bulundu! Kan donduran detaylar
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