SON DAKİKA! Dişleri sökülen genç kadının cansız bedeni çimenlik alanda bulundu! Kan donduran detaylar

"KIZIMIN ÇEKTİĞİ ACILARI DÜŞÜNMEK..."

Lizbeth'in annesi Telemundo'ya şunları söyledi: "Bir çocuğu kaybetmek, kalbinizin parçalanması gibidir. Kızıma yaptıkları için çok üzülüyorum. Onu o halde bıraktıklarını düşünmek bana acı veriyor. O sırada kızımın çektiği acıları düşünmek benim de canımı acıtıyor." Brownsville Polis Departmanı, Lizbeth'in davasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.