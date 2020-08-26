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'de tehlikeli gerginlik: Rus askeri aracı askeri aracına çarptı

’nin Haseke kentinde devriye gezen ve Rus askerleri karşı karşıya geldi. 'ya ait askeri aracın ABD zırhlı aracına "kasıtlı" olarak çarpması sonucu 4 ABD askerinin yaralandığı bildirildi

İHA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 22:28 ABONE OL
Suriye'de tehlikeli gerginlik: Rus askeri aracı ABD askeri aracına çarptı
Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke kentinde devriye gezen ABD ve Rus askerleri karşı karşıya geldi. Bölgede devriye yapmak isteyen Rus askerlerine ABD askerlerinin engel olduğu ifade edildi. ABD askerlerinin ise geri adım atmayarak Rus askeri araçlarının geçişini engellemeye çalıştığı belirtildi. Bunun üzerine Rus askeri helikopteri, ABD askerlerinin üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca Rusya'ya ait askeri bir aracın "kasıtlı" olarak ABD zırhlı aracına çarptığı ifade edildi. Bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, çarpma sonucu 4 ABD askerinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Yaralı askerlerin tedavi altına alındığı aktarıldı.
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Suriye'de tehlikeli gerginlik: Rus askeri aracı ABD askeri aracına çarptı
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