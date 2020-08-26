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Trump'tan Miçotakis'e diyalog çağrısı

ABD Başkanı , Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'de, ve Yunanistan arasında diyalog çağrısı yaptı

AA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 04:06 ABONE OL
Trump'tan Miçotakis'e diyalog çağrısı

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Trump'ın bugün Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede Trump'ın NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan tansiyondan dolayı endişeli olduğunu bildirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump, Yunanistan ve Türkiye'nin, farklılıkların tek çözüm yolu olan diyaloğa bağlı kalması gerektiğini bir kez daha vurguladı." ifadesini kullanıldı.

Trump ve Miçotakis'in görüşmede, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı vurgulandı.

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Trump'tan Miçotakis'e diyalog çağrısı
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