Türk halkına minnettarız

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmasından dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok iyiydi" dedi. Trump, Cumhuriyetçi Parti Kurultayının ilk gününde yayınlanması için, Beyaz Saray'da, daha önce farklı ülkelerde tutuklu ya da rehin tutulan 6 vatandaş ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 50 ülkede tutuklu ya da rehin tutulan vatandaşlarını geri döndürdüklerini vurgulayan Trump'ın misafirleri arasında, İzmir'de terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson da vardı.

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'ERDOĞAN ÇOK İYİYDİ'

"Şunu söylemeliyim ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyiydi" diyen Trump, Brunson'ın "suçsuz" olduğunu savundu.

Trump, "Erdoğan ile birkaç konuşma yaptıktan sonra onunla anlaştık. Bunun için minnettarız ve Türk halkına da minnettarız. Anladığım kadarıyla sen de minnettarsın" diye konuştu. Brunson ise bunun üzerine, "Türk halkını seviyoruz." ifadesini kullandı ve serbest bırakılması için yaptıklarından dolayı ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.



HADDİNİ AŞAN SÖZCÜYE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin haddini aşan bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne Türkiye'den yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'de demokratik seçimlerle iktidara gelen Hamas'ın meşru temsilcisinin terörist olarak nitelendirilmesi bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacaktır. Kaldı ki kendi terör örgütleri listesinde yer alan PKK'ya açık destek veren, FETÖ elebaşına ev sahipliği yapan bir ülkenin üçüncü ülkelere bu konuda söz söylemeye hiçbir hakkı bulunmamaktadır" denildi. ANKARA

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