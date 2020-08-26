Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri Yunanistan'ı çıldırttı! 'Alay ediyorlar'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dün Atina ve Ankara'ya iki kritik ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin hakça paylaşım için diyalog ve işbirliğinden yana olduğunu yineledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarını değerlendiren Çavuşoğlu, "Kendilerine yakışan seviyede açıklamalar gördük." dedi.
Bakan Çavuşoğlu: "Yunanistan şımarıklıktan vazgeçsin" | Video
YUNANİSTAN ŞIMARIKLIKTAN VAZGEÇSİN
Yunanistan'a tavsiyede bulunan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Bu şımarıklıktan vazgeçin, ön koşulsuz ve tam AB desteği ile bir yere varılamayacağını artık anlamanız lazım. Hele hele bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız. Bu ülkelerin dolduruşuna gelmeyin aklıselim bir şekilde hareket edin." Maas da Çavuşoğlu ile Doğu Akdeniz'deki durumun son derece riskli olduğunu söyledi. Maas, "İki tarafin görüşmelere başlamasıyla kabul edilebilir sonuç elde edilebilecegini düşünüyorum" dedi.
TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ
Türkiye'nin Navtex ilan edip Oruç Reis gemisini sismik araştırma için Kıbrıs adasının güneybatısına yollamasının ardından Yunanistan'ın da Türkiye ile kısmen çakışan bölgede Navtex ilan etmesi tansiyonu yeniden yükseltti.
YUNANİSTAN ÇILDIRID!
Yunan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, USS Winston S. Churchill destroyer gemisi, Yunanistan'dan 1 fırkateyn, 1 denizaltı ve 6 adet F-16 savaş uçağının katılımı ile Girit adası açıklarında ortak tatbikat yaptı. Tatbikatın, planlama, hava savunma, denizaltılara karşı savaş, bilgi alışverişi ve çeşitli manevraları kapsadığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika flaş paylaşım! Türk ve İtalyan savaş gemileri Doğu Akdeniz'de... | Video
'ALAY EDİYORLAR'
Yunan savunma içerikli "militaire.gr" haber sitesi "Alay ediyorlar" başlıklı haberinde, "Alay etmenin sınırı yok. Dayanışmada bizi doyuran dost ve müttefiklerimiz, Yunan tatbikatlarının gerçekleştirildiği bölgenin bitişiğinde Türkler ile tatbikat yapıyorlar" diye yazdı. Haberde, "Türklerin yayınladığı Navtex bölgesinde iki Türk fırktateyni, bir İtalyan fırkateyni ve iki ABD savaş gemisi bulunuyor" ifadesi kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı ise Türk savaş gemilerinin sadece bir İtalyan fırkateyni ile tatbikat yaptığını açıkladı.
YUNANİSTAN VE BAE'DEN KİRLİ İŞBİRLİĞİ
Yunanistan'ın, önceki gün Oruç Reis'in Navtex süresinin uzatılmasına misilleme olarak yayınladığı Navtex sınırları içinde de tatbikat yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Yunan tatbikatı, Türk savaş gemilerinin refakatinde sismik araştırmalar gerçekleştiren 'Oruç Reis' gemisinden uzak mesafede gerçekleşti. Hafta başında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de Yunan hava kuvvetleriyle tatbikat yapacağı açıklanmıştı. BAE uçaklarının Girit'e geldiği, ancak eğitimin henüz başlamadığı ileri sürüldü. Öte yandan Yunanistan, Fransa'yla birlikle Kıbrıs Rum yönetimine 3'er savaş uçağı gönderdi. Savaş uçakları, Rum helikopterleri ve bir Fransız savaş gemisiyle cuma günü tatbikat yapacak.
KORSAN ANLAŞMA YUNAN PARLAMENTOSUNDA
Hürriyet'te yer alan habere göre; Yunan Parlamentosu, 6 Ağustos'da Mısır ile imzalanan ve Türkiye'nin 'yok hükmünde' saydığı deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşmayı bugün oylayacak. Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) partisi, Yunan-Mısır anlaşmasına "Evet" oyu vermeyeceğini açıkladı. Oylamada çekimser kalacak olan SYRIZA, anlaşmanın Yunanistan ile Mısır arasındaki deniz yetki sınırlarının sadece bir bölümünü kapsadığını, 'adaların yüzde 100 kıta sahanlığı bulunduğu' şeklindeki Yunan tezinine zıt düştüğünü ve Türkiye'nin gelecekte bundan faydalanmak isteyebileceğini belirtti.
ASIL MESELE YERALTI KAYNAKLARI
Yunanistan, Türkiye'yi Antalya körfezine hapsetmeye çalışırken, Kaş açıklarındaki Meis adası nedeniyle Akdeniz'in geniş bir bölümünde hak iddia ediyor. Atina'nın Meis iddiasını reddeden Türkiye ise son dönemde sondaj gemilerini bölgeye yollayarak hem kendi hem de KKTC'nin çıkarlarına sahip çıkıyor.
TÜRK FIRKATEYNLERİ İTALYAN GEMİSİ İLE EĞİTİM YAPTI
Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait iki fırkateyn dün bir İtalyan muhribiyle birlikte Doğu Akdeniz'de önceden koordinatları belirlenmiş bölgede geçiş eğitimi yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand De La Penne'nin dün "Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra ettiklerini" duyurdu. Ayrıca her iki Türk fırkateyni de İtalyan ITS ETNA akaryakıt gemisinden akaryakıt ikmali yaptı. Bakanlık hem geçiş eğitiminden hem yakıt ikmalinden görseller de paylaştı. Türkiye, bu faaliyetler için dün saat 05.00 ile 11.00 arasını kapsayacak şekilde Navtex ilan etmişti. Navtex'in Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Atina ve Ankara'ya yaptığı ziyaretin başlangıcından önce sona ermesi dikkat çekti. Bu arada güvenlik kaynakları, Türk ve İtalyan gemilerinin geçişinin "askeri tatbikat" olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğunu vurguladı.