Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri Yunanistan'ı çıldırttı! 'Alay ediyorlar'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dün Atina ve Ankara'ya iki kritik ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin hakça paylaşım için diyalog ve işbirliğinden yana olduğunu yineledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarını değerlendiren Çavuşoğlu, "Kendilerine yakışan seviyede açıklamalar gördük." dedi.

Bakan Çavuşoğlu: "Yunanistan şımarıklıktan vazgeçsin" | Video

YUNANİSTAN ŞIMARIKLIKTAN VAZGEÇSİN

Yunanistan'a tavsiyede bulunan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Bu şımarıklıktan vazgeçin, ön koşulsuz ve tam AB desteği ile bir yere varılamayacağını artık anlamanız lazım. Hele hele bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız. Bu ülkelerin dolduruşuna gelmeyin aklıselim bir şekilde hareket edin." Maas da Çavuşoğlu ile Doğu Akdeniz'deki durumun son derece riskli olduğunu söyledi. Maas, "İki tarafin görüşmelere başlamasıyla kabul edilebilir sonuç elde edilebilecegini düşünüyorum" dedi.

TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ

Türkiye'nin Navtex ilan edip Oruç Reis gemisini sismik araştırma için Kıbrıs adasının güneybatısına yollamasının ardından Yunanistan'ın da Türkiye ile kısmen çakışan bölgede Navtex ilan etmesi tansiyonu yeniden yükseltti.