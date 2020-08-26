Yasadışı petrol anlaşmasına kınama

CENEVRE'DE 9 aylık aradan sonra Suriye Anayasa Komitesi müzakere toplantılarının 3'üncü turu 45 kişilik yazım kurulunun ilk toplantısıyla başladı. Toplantıların ikinci turu bazı katılımcılarda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle iptal edildi. Türkiye, İran ve Rusya dışişleri bakan yardımcıları ve BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in katıldığı toplantılara dün de devam edildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından istişarelere ilişkin yapılan ortak açıklamada, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gerekliliği vurgulandı, ülkedeki terörist grupların ortadan kaldırılması için işbirliğinin süreceği belirtildi. Ortak bildiride, "ABD lisanslı bir şirket ile gayrimeşru oluşum arasında, söz konusu oluşumun ayrılıkçı gündeminin bir parçası olarak yapılan yasadışı petrol anlaşmasını kınamışlardır" ifadeleri dikkat çekti.