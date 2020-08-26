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'ın skandal deniz anlaşmaları oylamasında flaş gelişme! ‘yok hükmünde’ diyerek tepki göstermişti

Parlamentosunda Mısır ve ile yapılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmaları için yapılacak oylamanın yarına ertelendiği bildirildi. Oylamanın, yarın yerel saatle 15.00-20.00'de 60'ar milletvekilinden oluşan gruplar halinde yapılacağı belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 14:51 Son Güncelleme: 26.8.2020 14:54 ABONE OL
Yunanistan'ın skandal deniz anlaşmaları oylamasında flaş gelişme! Türkiye ‘yok hükmünde’ diyerek tepki göstermişti

Parlamentodan yapılan açıklamada, iki ülkeyle imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları için bugün yapılması planlanan oylamanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenmesine karar verildiği belirtildi. Oylamanın, yarın yerel saatle 15.00-20.00'de 60'ar milletvekilinden oluşan gruplar halinde yapılacağı belirtildi. Atina yönetimi, 9 Haziran'da , 7 Ağustos'ta ise Mısır ile MEB anlaşmaları yapmıştı.

Yunanistan'ın skandal deniz anlaşmaları oylamasında flaş gelişme! Türkiye ‘yok hükmünde’ diyerek tepki göstermişti

"BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

Türk Dışişleri Bakanlığı, ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

Yunanistan'ın skandal deniz anlaşmaları oylamasında flaş gelişme! Türkiye ‘yok hükmünde’ diyerek tepki göstermişti

Kahire ile Atina yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma, 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanmıştı. Bu anlaşmalar, geçen hafta oylama öncesi komisyonların incelemesi için Yunan Parlamentosuna sunulmuştu.

Yunanistan'ın skandal deniz anlaşmaları oylamasında flaş gelişme! Türkiye ‘yok hükmünde’ diyerek tepki göstermişti

İKTİDAR SALT ÇOĞUNLUĞA SAHİP

300 sandalyeli Yunan parlamentosunda iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, 158 milletvekiliyle salt çoğunluğu elinde bulunduruyor. Ana muhalefet partisi Syriza'nın 86, Değişim Hareketi Partisinin 22, Komünist Partisinin 15, Yunan Çözümü Partisinin 10 ve son olarak Mera25 Partisinin 9 sandalyesi bulunuyor.

Yunanistan'ın skandal deniz anlaşmaları oylamasında flaş gelişme! Türkiye ‘yok hükmünde’ diyerek tepki göstermişti

Muhalefet partilerinin Mısır ile yapılan MEB anlaşmalarına "çekimser" veya "hayır" oyu kullanması bekleniyor ancak salt çoğunluğu elinde bulunduran iktidar partisinin oylarıyla bu anlaşmanın Parlamentodan geçmesi bekleniyor.

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Yunanistan'ın skandal deniz anlaşmaları oylamasında flaş gelişme! Türkiye ‘yok hükmünde’ diyerek tepki göstermişti
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