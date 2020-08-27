Afrika'da corona vaka sayısı 1 milyon 215 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 935 artarak 1 milyon 216 bin 558 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 322 artışla 28 bin 656'e ulaştı.



EN FAZLA CAN KAYBI 13 BİN 502 ÖLÜMLE GÜNEY AFRİKA

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 13 bin 502 ölümle Güney Afrika, 5 bin 317 ölümle Mısır, 1465 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 615 bin 701, bu ülkeyi 97 bin 825 vaka ile Mısır ve 55 bin 864 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 945 bin 475 kişi ise iyileşti.