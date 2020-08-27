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'da iki aile arasında çıkan kavgada boğazından bıçaklandı

'ın Sason ilçesinde Toparlı ile Kaban aileleri arasında sopa ve bıçakların kullanıldığı bir kavga yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan kavgada 'nın Nazmiye Kaban (40) tarafından boğazından bıçaklandığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki kız yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 09:48 Son Güncelleme: 27.8.2020 10:16 ABONE OL
Batman'da iki aile arasında çıkan kavgada genç kız boğazından bıçaklandı

Kavga, akşam saatlerinde Sason ilçe merkezindeki Gürpınar Mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple Toparlı ile Kaban aileleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

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BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada, Mizgin Toparlı iddiaya göre Nazmiye Kaban (40) tarafından boğazından bıçakla yaralandı. Mizgin'nin babası Şirin Toparlı'nın da yaralandığı kavganın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

19 YAŞINDAKİ KIZ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinden yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yarılardan Mizgin Toparlı, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baba Şirin Toparlı'nın tedavisi ise sürüyor. Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, Mizgin'in ölümüne sebep olan Nazmiye Keban ile çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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Batman'da iki aile arasında çıkan kavgada genç kız boğazından bıçaklandı
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