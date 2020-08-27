Covid-19 tedavisi ile ilgili son dakika gelişme! Coronavirüsü yok ediyor

ÖZELLİKLE YÜKSEK NEMLİ ŞARTLARDA

Takayuki, "Sürekli ve düşük seviyede ozon konsantrasyon tedavisiyle, virüs bulaşımı insanların bulunduğu lokasyonlarda bile düşürülebilir. Özellikle yüksek nemli şartlarda etkili olduğunu tespit ettik." dedi.

Bu kapsamda, üniversitenin Aiçi eyaletindeki hastanesinde hasta odalarına ve bekleme noktalarına enfeksiyon seviyesini düşürmesi için ozon jeneratörleri kuruldu.