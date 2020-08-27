Covid-19 tedavisi ile ilgili son dakika gelişme! Coronavirüsü yok ediyor

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tedavisi ile ilgili son dakika gelişme! Coronavirüsü yok ediyor

'da bilim insanları tedavisi ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Fujita Sağlık Üniversitesi araştırmacıları, ozon gazının insan sağlığı için zararsız kabul edilen milyonda 0,1 ya da 0,05 seviyesindeki kulanımının virüsü yok edebileceğini kanıtladıklarını söyledi. Ozon konsantrasyon tedavisiyle, virüs bulaşımı insanların bulunduğu lokasyonlarda bile düşürülebileceği iddia edildi .İşte son dakika haberin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 10:04 Son Güncelleme: 27.8.2020 10:08 ABONE OL
Covid-19 tedavisi ile ilgili son dakika gelişme! Coronavirüsü etkisizleştiriyor

'da bilim insanları, düşük seviyede ozon konsantrasyonunun yeni tip (Kovid-19) partiküllerini etkisiz hale getirdiğini, bu tedavinin hastanelerin dezenfeksiyonunda kullanılabileceğini savundu.

VİRÜSÜ YOK EDEBİLECEĞİNİ KANITLADIKLARI SÖYLEDİLER

Ulusal medyadaki haberlere göre, katıldıkları online konferansta Fujita Sağlık Üniversitesi araştırmacıları, ozon gazının insan sağlığı için zararsız kabul edilen milyonda 0,1 ya da 0,05 seviyesindeki kulanımının virüsü yok edebileceğini kanıtladıklarını ileri sürdü.

Covid-19 tedavisi ile ilgili son dakika gelişme! Coronavirüsü etkisizleştiriyor

10 SAAT BOYUNCA

Buna göre, araştırmacılar Kovid-19 numunesinin yer aldığı sızdırmaz bir odada ozon jeneratörü kullanılarak gerçekleştirdikleri deneyde, 10 saat boyunca düşük düzey ozon konsantrasyonu uygulayarak virüsün nüfuzunu yüzde 90 düzeyde düşürdü.

Araştırmacılardan Murata Takayuki, hastanelerin koronavirüsten temizlenmesinin de düşük konsantrasyonlu ozon tedavisinin potansiyel bir yöntem sağlayacağını belirtti.

Covid-19 tedavisi ile ilgili son dakika gelişme! Coronavirüsü etkisizleştiriyor

ÖZELLİKLE YÜKSEK NEMLİ ŞARTLARDA

Takayuki, "Sürekli ve düşük seviyede ozon konsantrasyon tedavisiyle, virüs bulaşımı insanların bulunduğu lokasyonlarda bile düşürülebilir. Özellikle yüksek nemli şartlarda etkili olduğunu tespit ettik." dedi.

Bu kapsamda, üniversitenin Aiçi eyaletindeki hastanesinde hasta odalarına ve bekleme noktalarına enfeksiyon seviyesini düşürmesi için ozon jeneratörleri kuruldu.

Covid-19 tedavisi ile ilgili son dakika gelişme! Coronavirüsü etkisizleştiriyor

Birçok hastalık mikrobunu etkisizleştirebilen ozonun milyonda 1 ila milyonda seviyesindeki konsantrasyonunun, Kovid-19'a karşı etkili olmasına rağmen insan sağlığına potansiyel zararı daha önce ortaya çıkmıştı.

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Covid-19 tedavisi ile ilgili son dakika gelişme! Coronavirüsü yok ediyor
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