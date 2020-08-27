Libya’da Hafter’e karşı isyan büyüyor

Libya'nın başkenti Trablus'ta toplanan yüzlerce kişi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in petrole uyguladığı blokajı ve kamu hizmetlerindeki kesintiler nedeniyle ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etti. Libya bayraklarıyla başkent Trablus'un Şehitler Meydanı'nda toplanan kalabalık, Libya ordusunun Hafter milislerine karşı yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nu destekleyen sloganlar attı. Hafter'in Nisan 2019'da Trablus'a başlattığı ve 14 ay süren saldırıları kınayan göstericiler, Hafter yanlısı grupların yaklaşık 8 aydır ülke petrolüne uyguladığı blokajı kaldırmasını istedi.