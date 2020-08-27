Mikrofonu açık unuttu! Alman bakanın Doğu Akdeniz görüşmeleri ile ilgili sözleri ifşa oldu!

'TÜRKİYE TARAFIYLA OLAN GÖRÜŞME ÇOK ZORLU GEÇTİ.'

Yayınlanan görüntülerde Josep Borrell'in Kramp-Karrenbauer'e Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlikle ilgili görüşmeleri kastederek 'Nasıl geçti?' diye sorduğu duyuldu.

Kramp-Karrenbauer ise Borrell'in sorusunu 'Zorluydu. Yunan tarafıyla olan görüşme daha kolay geçti ancak Türkiye tarafıyla olan görüşme çok zorlu geçti.' Şeklinde yanıtladı.

Josep Borrell ise bu cevabın üzerine 'Türkiye, Atina ve Mısır arasındaki anlaşma yüzünden oldukça öfkeli. Yunan tarafının güvenilmez olduğunu düşünüyorlar.' cevabını verdi.