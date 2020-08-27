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Mikrofonu açık unuttu! Alman bakanın görüşmeleri ile ilgili sözleri ifşa oldu!

, ve arasında 'de yaşanan gerilimde arabuluculuk girişimlerini sürdürüyor. Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, gayrıresmi toplantısında mikrofonun açık olduğunu unutup konuşunca Türkiye ile ilgili sözleri ifşa oldu. Alman bakanın flaş sözleri Yunan medyasında da manşet oldu.

Giriş Tarihi: 27.8.2020 14:34 Son Güncelleme: 27.8.2020 14:36 ABONE OL
Mikrofonu açık unuttu! Alman bakanın Doğu Akdeniz görüşmeleri ile ilgili sözleri ifşa oldu!

, 'de yükselen - geriliminde arabuluculuk girişimlerine devam ediyor. Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, gayrıresmi toplantısında mikrofonun açık olduğunu unutup konuşunca Türkiye hakkındaki sözleri herkes tarafından duyulup ifşa oldu. Alman bakanın flaş sözleri Yunan medyasında da manşet oldu.

Mikrofonu açık unuttu! Alman bakanın Doğu Akdeniz görüşmeleri ile ilgili sözleri ifşa oldu!

, ve arasında yaşanan krizinde arabuluculuk yapmaya devam ediyor. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Mass geçtiğimiz gün hem Ankara hem de Atina'ya giderek temaslarda bulunmuş ve krizin iki ülke arasında diyalog yoluyla çözülmesi için görüşmeler gerçekleştirmişti.

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O SÖZLERİ İFŞA OLDU

Avrupa Birliği () savunma bakanlarının Almanya'nın başkenti Berlin'de yaptığı gayriresmi toplantıda da Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Yunanistan gerilimi gündeme geldi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplamak üzere basın mensuplarını önüne geçti.

Ancak ikili soruları cevaplamadan önce kendi aralarında konuşurken açık kalan mikrofon yüzünden konuşmaları duyuldu ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikle ilgili sözleri herkes tarafından duyuldu.

Mikrofonu açık unuttu! Alman bakanın Doğu Akdeniz görüşmeleri ile ilgili sözleri ifşa oldu!

'TÜRKİYE TARAFIYLA OLAN GÖRÜŞME ÇOK ZORLU GEÇTİ.'

Yayınlanan görüntülerde Josep Borrell'in Kramp-Karrenbauer'e ve arasındaki gerginlikle ilgili görüşmeleri kastederek 'Nasıl geçti?' diye sorduğu duyuldu.

Kramp-Karrenbauer ise Borrell'in sorusunu 'Zorluydu. Yunan tarafıyla olan görüşme daha kolay geçti ancak Türkiye tarafıyla olan görüşme çok zorlu geçti.' Şeklinde yanıtladı.

Josep Borrell ise bu cevabın üzerine 'Türkiye, Atina ve Mısır arasındaki anlaşma yüzünden oldukça öfkeli. Yunan tarafının güvenilmez olduğunu düşünüyorlar.' cevabını verdi.

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Mikrofonu açık unuttu! Alman bakanın Doğu Akdeniz görüşmeleri ile ilgili sözleri ifşa oldu!
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