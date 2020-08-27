Pakistan ve Afganistan’da sel felaketleri 160 can aldı

Pakistan'ın kuzeydoğusunda 3 gündür devam eden muson yağmurlarının tetiklediği seller nedeniyle en az 90 kişi hayatını kaybetti. Bölgede binden fazla evin zarar gördüğü kaydedildi. Karaçi'de zarar büyük. Pakistan Başbakanı İmran Han kentte sular altında kalan yerleşimlerde arama kurtarma çalışmaları yapılması için askerleri görevlendirdi. Afganistan'ın Pervan eyaletinde önceki gece başlayan şiddetli yağmurun neden olduğu sel felaketi 70 can aldı, 110 kişinin yaralandı. 300'den fazla çöken evin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. DIŞ HABERLER