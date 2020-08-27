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'ni korkusu sardı! Rum bakan 'ye sığındı

'nin hamlesi, 'ı korkutmaya devam ediyor. Oruç Reis'İn Doğu Adkeniz'deki faaliyetlerini dikkatle izleyen Güney Kıbrıs' Türkiye'nin faaliyetlerini engellemek için skandal bir adaım daha attı.Güney Kıbrıs'ın Savunma Bakanı Petrides, 'ye çağrıda bulundu. Türkiye'ye karşı birleşelim çağrısı yanıtsız kalan bir kez daha AB'ye sığındı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 16:36 Son Güncelleme: 27.8.2020 16:40 ABONE OL
Rum Kesimi'ni Türkiye korkusu sardı! Rum bakan AB'ye sığındı

'nin hamlesi 'ni panikletmeye devam ediyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini büyük dikkatle izleyen Güney Kıbrıs'ın Savunma Bakanı Petrides, 'ye " Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin engellenmesi için gelin birleşelim" çağrısında bulundu.

Rum Kesimi'ni Türkiye korkusu sardı! Rum bakan AB'ye sığındı

TÜRKİYE KORKUSU

'nin Libya ve 'deki faaliyetlerini büyük bir dikkatle ve yakından takip ettiklerini açıklarken, Rum Kesimi'nin Savunma Bakanı Charalambos'ı Türkiye korkusu sardı. Rum Savunma Bakanı Charalambos Petrides, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının engellenmesi için Avrupa Birliği () üyesi ülkeler tarafından Doğu Akdeniz'in koordineli ve sürekli varlığını garanti eden bir deniz nüfuz bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu. Rum Yönetimi'nin sıklıkla AB'ye Türkiye'ye karşı birleşelim açıklaması ise çoğu kez yanıtsız kaldı.

Rum Kesimi'ni Türkiye korkusu sardı! Rum bakan AB'ye sığındı

"RUM BAKAN AB'DEN DESTEK DİLENDİ"

Rum Savunma Bakanı 'den 'ye karşı kendilerine destek verilmesi gerektiğini belirterek, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen toplantıda AB'yi hedef aldı. devletleriyle AB arasındaki işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyleyen, Rum Bakan'ın destek çağrısına ilişkin bir açıklama ise yer almadığı ifade edildi.

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Rum Kesimi'ni Türkiye korkusu sardı! Rum bakan AB'ye sığındı
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