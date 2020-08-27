Rusya'daki Belarus protestolarında 11 kişi gözaltına alındı

Belarus'ta hafta sonunda muhalefetin başkent Minsk'te büyük bir miting yapması ve Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun eline aldığı Kalaşnikof silahla protestoculara gözdağı vermesinden sonra Rusya'nın başkenti Moskova'da da gösteriler gerçekleştirildi. Belarus'un Moskova Büyükelçiliği önünde toplanan 300'e yakın muhalif Belarus vatandaşı, Lukaşenko'ya istifa çağrısında bulundu. Rus polisi ise protestoların sonlandırılması yönünde uyarı yaptı. Polisin çağrısına kulak vermeyen protestocular slogan atmaya devam edince polis tarafından protestolara müdahale edildi.

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Yaşanan protestolara yönelik Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 kişinin gözaltına alındığı ve gece boyunca süren işlemlerinin ardından tamamının serbest bırakıldığı ifade edildi.

Moskova'da gerçekleştirilen protestolara polisin müdahale etmesinin ardından bu kez Lukaşenko taraftarlarının büyükelçilik önünde toplandığı görüldü. Göstericiler Sovyetler Birliği marşları söyleyerek Lukaşenko'ya desteklerini duyurmaya çalışırken, Rus polisi ise Lukaşenko destekçilerine müdahale etmedi.

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