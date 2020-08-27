Son dakika! Almanya’da flaş korona kararı! Yıl sonuna kadar yasaklandı

YIL SONUNA KADAR YASAKLANDI

Almanya'da artan coronavirüs vakaları nedeniyle önlem ve tedbirler arttırılmaya devam ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyaletlerin başbakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ilişkin önlemleri değerlendirdi.

Toplantıda alınan kararlara göre, bulaşma zincirinin takip edilemeyeceği ve hijyen kurallarına uyulmasının mümkün olmayacağı büyük çaplı etkinlikler, yıl sonuna kadar yapılmayacak. Seyircilerin yer aldığı spor etkinlikleri konusunda ise müsteşarlar düzeyinde bir çalışma gurubu kurulacak ve ekim sonuna kadar seyircilerin etkinlikleri izlemesine izin verilip verilmemesine ilişkin öneriler hazırlanacak.