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Son dakika: Trump'tan hakkında flaş açıklama: Siyasi bir örgüt haline geldi

Son dakika haberi... 'de Trump ve arasındaki gerginlik devam ediyor. NBA oyuncuları, polis şiddetine karşı protesto amaçlı olarak playoff maçlarına çıkmadı. ABD Başkanı , Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maçlarının, Wisconsin'deki gösteriler nedeniyle ertelenmesine ilişkin, "Ne yazık ki NBA, siyasi bir örgüt haline geldi. Bu, iyi bir şey değil, ülkemiz ve sporumuz için iyi değil." değerlendirmesini yaptı.

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Giriş Tarihi: 27.8.2020 22:27 Son Güncelleme: 27.8.2020 22:29 ABONE OL
Son dakika: Trump'tan NBA hakkında flaş açıklama: Siyasi bir örgüt haline geldi

Trump, Louisiana eyaletini vurmaya başlayan Laura Kasırgası'yla ilgili bilgi almak için Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de yer aldığı bir heyetle başkent Washington DC'deki Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) merkezini ziyaret ederek burada brifing aldı.

Son dakika: Trump'tan NBA hakkında flaş açıklama: Siyasi bir örgüt haline geldi

Kasırgayla ilgili her türlü hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Trump, cumartesi ya da pazar günü kasırgadan etkilenen Teksas ve Louisiana eyaletlerini ziyaret edeceklerini kaydetti.

Trump, yerel saatle bu akşam Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nda yapacağı başkanlığa kabul konuşmasını da kasırga nedeniyle ertelemeyi düşündüğünü dile getirse de daha sonra böyle bir şeye gerek görmediklerini ve konuşmasını planlandığı şekilde yapacağını kaydetti.

Son dakika: Trump'tan NBA hakkında flaş açıklama: Siyasi bir örgüt haline geldi

"BENCE İNSANLAR, NBA'DEN BİR NEBZE BIKTI"

, Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasının ardından, 'deki bazı sporcuların maça çıkmama kararı alması nedeniyle maçların ertelenmesine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Son dakika: Trump'tan NBA hakkında flaş açıklama: Siyasi bir örgüt haline geldi

"SİYASİ BİR ÖRGÜT HALİNE GELDİ"

'in boykot kararı hakkında fazla bir şey bilmediğine ancak son günlerde maçların reytinglerinin düştüğüne işaret eden Trump, "Bence insanlar NBA'den bir nebze bıktı. Ne yazık ki NBA, siyasi bir örgüt haline geldi. Bu, iyi bir şey değil, ülkemiz ve sporumuz için iyi değil." dedi.

Son dakika: Trump'tan NBA hakkında flaş açıklama: Siyasi bir örgüt haline geldi

Wisconsin'e federal güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızların gönderilmesinin ardından Kenosha kentindeki protestoların sakinleştiğine dikkati çeken Trump, gösterilerin devam ettiği Oregon'un Portland kentine de federal yardımın kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Son dakika: Trump'tan NBA hakkında flaş açıklama: Siyasi bir örgüt haline geldi
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