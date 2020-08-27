Son dakika: Trump'tan NBA hakkında flaş açıklama: Siyasi bir örgüt haline geldi

"SİYASİ BİR ÖRGÜT HALİNE GELDİ"

NBA'in boykot kararı hakkında fazla bir şey bilmediğine ancak son günlerde maçların reytinglerinin düştüğüne işaret eden Trump, "Bence insanlar NBA'den bir nebze bıktı. Ne yazık ki NBA, siyasi bir örgüt haline geldi. Bu, iyi bir şey değil, ülkemiz ve sporumuz için iyi değil." dedi.