Türkiye tüm ezberi bozdu

Yunanistan ve Rumların Doğu Akdeniz'de gerginlik yaratan girişimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) nasıl yankılandı? 40 yıldır kapalı olan Maraş ne zaman açılacak? KKTC Başbakanı Ersin Tatar A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Tatar, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz müjdesinin sevdirici olduğunu bu müjde sonrası Doğu Akdeniz daha da büyük müjdelere gebe olduğunu ifade etti. Akdeniz'de büyük oyun sergilendiğini söyleyen Tatar, Mavi Vatan'ın müdafaa edeceklerinin altını çizdi.



DOĞU AKDENİZ MESAJI

Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp bulunan doğalgaz rezervinin KKTC'de sevinçle karşılandığını ifade eden Tatar, "Doğu Akdeniz'deki araştırmalarda tek taraflı hareket etmesi kabul edilemez. Karadeniz'deki o müjdeli haberden sonra Doğu Akdeniz daha heyecanlı günlere gebedir. Bizde burada hakkımızı korumak için daha aktif olmak zorundayız" dedi.

Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseliyor! KKTC Başbakanı: "Büyük oyun peşindeler, hakkımızı savunmalıyız" | Video

Rum tarafında bulanan İngilizlere ait askeri üslere son olarak Fransa, İsrail ve BAE'nin (Birleşik Arap Emirlikleri) askeri üs kurma girişimlerini de değerlendiren Tatar, "Rum yönetimi Türkiye'ye karşı 'Siz orada güçlüsünüz, beni ezip geçeceksiniz. Ben yalnız değilim' mesajı vererek "İstediğim ülke ile anlaşma yapabilir, kendimi koruyabilirim" diyor. Bu anlaşmalar hukuksuzdur. AB'yi arkalarına almaya çalışıyorlar. Biz Annan Planı ile anlaşmaya yanaşmayan taraf olmadığımızı dünyaya ispatladık. Rum yönetimi hukuksuz olarak kendisini adanın sahibi olarak görüyor. Türkiye'nin Libya'daki anlaşması Doğu Akdeniz'de ezber bozdu. Burası bizim hakimiyetimizdedir. Bizim çok daha fazla hakkımız vardır ve Türkiye buranın en büyük ülkesidir. Mavi Vatan dediğimiz bize ait zenginliklerin mutlaka müdafaasında başarılı olmamız gerektiğine inanmaktayım. Bunların yaptıkları çok büyük bir oyundur. Bizleri farklı yerlere çekmeye çalışıyorlar. Biz her zaman barış isteyen taraftık, 1974 yılında Mehmetçik geldikten sonra adaya barış geldi. İki tarafında o tarihten sonra burnu bile kanamadı." ifadelerini kullandı.



'HAYALET ŞEHİR' AÇILIYOR

Başbakan Ersin Tatar 46 yıldır kapalı olan ve 'hayalet şehir' olarak adlandırılan Maraş ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Tatar, Maraş'ın çok kısa bir süre içerisinden KKTC yönetiminde eski güzel günlerine geri döneceğini ifade etti. Birleşmiş Milletlerin (BM) 'Maraş açılırsa eski sakinlerine iade edilecek şekilde açılmalıdır' çağrısına KKTC olarak uyulduğunu ve çağrı yapıldığını bu bölgenin KKTC sınırları içerisinde olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkati çekti.



MUSTAFA AKINCI'YA SERT TEPKİ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın verdiği tavizleri eleştiren Tatar, "O kadar tavizler verildi. Haritalar verildi sıfır asker sözleri ama karşılığında dönüşümlü başkanlık bile alınamadı. Akıncı yönetiminin verdiği tüm tavizler bizim için yok hükmündedir" dedi. Tatar, KKTC'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nin adayı olacağını duyurdu.