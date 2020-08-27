Türkiye ve ABD’den dikkat çeken tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Deniz Kuvvetlerinin, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerini sürdürdüğü belirtildi. Paylaşımda, TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Winston S. Churchill tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirildiği kaydedildi. ANKARANATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Berlin'de yapılan AB Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de gerilimin düşürülmesi ve diyalog yolunun kullanılması gerektiğini söyledi. Stoltenberg, "Uluslararası hukuk temelinde Doğu Akdeniz'deki durumu çözmenin bir yolunu bulmalıyız" dedi.YUNANISTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İyon Denizi'nde kara sularını 6 milden 12 deniz miline çıkarmayı planladıklarını bildirdi. Miçotakis, ülkesinin "kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz alanları için kullanabileceğini" iddia ederek, İtalya ile İyon Denizi, Mısır ile Doğu Akdeniz için yapılan anlaşmaları "siyasi öneme sahip" olarak nitelendirdi.