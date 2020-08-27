Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlığını hazmedemeyen Fransa’dan skandal sözler

TATAR: FRANSA'NIN NE İŞİ VAR

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, Kıbrıs Rum yönetimi ile askeri üs anlaşması imzalayan ve Türkiye'ye karşı tatbikata katılan Fransa'ya sert tepki göstererek, "3 bin km ötedeki Fransa'nın burada ne işi var, bu tatbikatla neyi amaçlıyorsunuz. Türkiye Kıbrıs'ta garantör ülke, Fransa ile Rumların anlaşması uluslararası hukuka aykırı" dedi. Kıbrıs'ta garantör Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin onayı olmadan Rumlarla Fransa arasında imzalanan askeri üs anlaşmalarının geçersiz olacağını vurgulayan Tatar, "İmzalanan anlaşmalar da yapılan bu tatbikat da yanlıştır" diye konuştu.