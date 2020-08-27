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’nin ’deki kararlığını hazmedemeyen ’dan skandal sözler

Almanya’nın ile arabuluculuk girişimlerinden bir gün sonra Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve Ankara karşıtı cephenin diğer ismi ile birlikte 3 günlük askeri tatbikat açıkladı. Üçlü, bir gün önce Türk donanmasıyla tatbikat yapan İtalya’yı da yanına aldı.

Giriş Tarihi: 27.8.2020 08:06 Son Güncelleme: 27.8.2020 08:11 ABONE OL
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlığını hazmedemeyen Fransa’dan skandal sözler

'yi 'de engellemeyi amaçlayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, Türkiye karşıtı cephenin diğer ismi 'yla birlikte Kıbrıs açıklarında 3 günlük hava ve deniz tatbikatı başlattı. Üçlü, yanlarına bir gün önce Türk donanmasıyla tatbikat yapan İtalya'yı da aldı. Tatbikat, Türk donanması ve Oruç Reis'in görev alanının uzağında Kıbrıs adasının güneyinde yapılıyor. Tatbikat kapsamında Rum ve Yunan SAS komandoları gemilere yönelik operasyon senaryoları uygulayacak.


Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlığını hazmedemeyen Fransa’dan skandal sözler

20 YIL SONRA KIBRIS'A F-16

Rum ve Yunan savunma bakanlıkları, tatbikatın dün başladığını duyurdu. ve İtalya tatbikatta son gün yani yarın yer alacak. İtalya'dan tatbikata katılan Durand De La Penne adlı muhrip, önceki gün de ile tatbikat yapmıştı. Tatbikata katılan 3 Yunan F-16'sı Rumların Baf kentindeki Andreas Papandreu hava üssüne önceki gün indi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlığını hazmedemeyen Fransa’dan skandal sözler

Yunan ve Rum televizyonları, Yunan uçaklarının 20 yıl aradan sonra ilk kez Kıbrıs'a indiğini belirtirken, Fransız savaş uçakları, Rumlarla yapılan askeri anlaşma çerçevesinde sürekli Rum yönetiminde konuşlanıyor. Ancak Türk Dışişleri dün, 3 Fransız savaş uçağının Kıbrıs Adası'na inmesinin "1960 Antlaşmalarına aykırı olduğunu" belirterek, Paris yönetiminin bu tutumunun "Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik ettiği" açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlığını hazmedemeyen Fransa’dan skandal sözler

TATAR: FRANSA'NIN NE İŞİ VAR

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, Kıbrıs Rum yönetimi ile askeri üs anlaşması imzalayan ve 'ye karşı tatbikata katılan 'ya sert tepki göstererek, "3 bin km ötedeki Fransa'nın burada ne işi var, bu tatbikatla neyi amaçlıyorsunuz. Türkiye Kıbrıs'ta garantör ülke, Fransa ile Rumların anlaşması uluslararası hukuka aykırı" dedi. Kıbrıs'ta garantör Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin onayı olmadan Rumlarla Fransa arasında imzalanan askeri üs anlaşmalarının geçersiz olacağını vurgulayan Tatar, "İmzalanan anlaşmalar da yapılan bu tatbikat da yanlıştır" diye konuştu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlığını hazmedemeyen Fransa’dan skandal sözler

FRANSIZ BAKAN HADDİNİ AŞTI


Savunma Bakanı Florance Parly tatbikata, Yunanistan ve Rum yönetimine 'de destek vermek amacıyla katıldıklarını açıkladı. Parly, "Doğu Akdeniz bir gerilim alanına dönüşüyor, uluslararası hukuka saygı istisna değil, kural olmalıdır. Mesajımız net: Diyaloğa öncelik, işbirliği ve diplomasi. Böylece Akdeniz bir istikrar ve uluslararası hukuka saygı gösterilen bir alana dönüşür" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlığını hazmedemeyen Fransa’dan skandal sözler

'ye yönelik haddini aşan bir ifade kullanan Parly, " bazılarının heveslerinin oyun alanı olmamalı" dedi. Emmanuel Macron yönetimindeki , Doğu Akdeniz'de Atina'ya destek vererek tansiyonu yükseltiyor.

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Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlığını hazmedemeyen Fransa’dan skandal sözler
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