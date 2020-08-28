150 ülkeden daha zengin! Jeff Bezos'u serveti rekor düzeye ulaştı

Milyarlarca insanın pandemi döneminde eve kapanması teknoloji ve buna bağlık e-ticaret şirketlerinin cirolarını uçurdu. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, salgının en şiddetli yaşandığı ve yasakların zirve yaptığı süreçte servetine servet kattı Jeff Bezos'un serveti şirket hisselerinin değer kazanması ile beraber 200 milyar doları geçti.

200 MİLYAR DOLARI GEÇEN İLK VE TEK KİŞİ

Ünlü milyarder böylece 150 ülkeden daha zangin hale gellirken, ABD, Gayrisafi Milli Hasılası'nın yüzde 1'i kadar servete sahip oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Amazon CEO'su Jeff Bezos Çarşamba günü net servetinin 202 milyar dolar üzerine çıktığını gördü, bu da onu 200 milyar dolar sınırını geçen ilk kişi yapıyor. Bezos şu an Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'den 78 milyar dolar daha zengin.

KİŞİSEL SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Amazon'un kurucusu Bezos'un çoğunluğu Amazon hisse senedi şeklinde olan kişisel serveti, şirketin hisselerinin geçtiğimiz yıllarda tavan yapmasıyla beraber yükseldi. Bezos, kişisel servetinin 150 milyar doları geçmesiyle 2018 yılında dünya tarihindeki en zengin adam oldu. Amazon hisseleri Nisan ayında tüketicilerden gelen eşi benzeri görülmemiş talep ile beraber piyasa değerine milyarlarca dolar ekledi ve yatırımcılarına %86'dan daha fazla kazanç sağladı. Çarşamba günü itibariyle şirketin değeri 1.7 trilyon dolara ulaştı ve Apple'ın ardından ABD'nin ikinci en değerli şirketi oldu.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un kişisel serveti 200 milyar doları geçti

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