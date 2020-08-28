Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi.

MASADAKİ KONULAR

Görüşmede İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, siyasi süreç ve Anayasa Komitesinin çalışmaları, terörle mücadele, mülteciler, bölgesel meseleler ile ikili ilişkiler ele alındı. İdlib'de mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda Rejimin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü | Video

Rejimin siyasi süreci baltalama girişimlerine karşı, Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşlerinin sağlanması yönünde ortak çalışmaların arttırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE ORTAK MÜCADELENİN GEREKLİLİĞİ VURGULANDI

Suriye'deki terör gruplarına her türlü siyasi, ekonomik ve askeri desteğin kabul edilemez olduğu vurgulandı. DAEŞ, PKK/PYD/YPG dahil tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliği ABD'li muhataplara iletildi.

James Jeffrey, Mabeyn köşkünden ayrıldı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türkiye masada olmalı