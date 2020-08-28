Elon Musk bombayı patlattı! Dünyada bir ilk olacak

İŞTE NEURALINK'IN ÖZELLİKLERİ

Neuralink'in öne çıkan özellikleri şöyle:

"Bataryası 1 gün boyunca yetecek, Her bağlantı için 1024 kanal (var olan teknoloilerden daha yüksek hız vadediyor), Cihaz sadece 23 mm çapa ve 8 mm kalınlığa sahip, Doğrudan kafatasına entegre olacak, Sıcaklık, basınç gibi verileri ölçebilecek, Seri üretime geçilip tüketiciye sunulması hedefleniyor, Bir lazer göz ameliyatı kadar kolay uygulanıyor, Cihaz takılırken anestezi ile uyutulmaya gerek kalmıyor.



