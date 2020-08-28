Elon Musk bombayı patlattı! Dünyada bir ilk olacak

Elon Musk'ın merakla beklenen yeni buluşunu internet ortamından canlı olarak tanıttı. Geçen ay Neuralink'in ürettiği bir beyin mikroçipini maymunlar üzerinde test edildiğini ve birinin bir bilgisayarı zihniyle kontrol ettiğini açıklayan Musk, şirketin insan denemelerine yıl sonunda başlayacağını açıklamıştı.
Neuralink ultra yüksek bant genişliği beyin-bilgisayar arayüzleri geliştirmeyi hedefliyor. Milyarder girişimci, beyin implantının; hafıza kaybına depresyona ve görme engeline kadar çeşitli nörolojik sorunları ve omurga yaralanmalarını çözebileceğini söyledi. İcadın yakın vadeli hedefi, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları tedavi etmek.
İnsanlarda kullanılması planlanan mevcut tasarım, kulağın arkasına yerleştirilen, insan saçının dörtte biri genişliğinde 4 elektrot iplikten ve onlara bağlı bir çipten oluşuyor. Bu çipin nörları ve sinir uçlarını uyarması hedefleniyor.
İŞTE NEURALINK'IN ÖZELLİKLERİ
Neuralink'in öne çıkan özellikleri şöyle:
"Bataryası 1 gün boyunca yetecek, Her bağlantı için 1024 kanal (var olan teknoloilerden daha yüksek hız vadediyor), Cihaz sadece 23 mm çapa ve 8 mm kalınlığa sahip, Doğrudan kafatasına entegre olacak, Sıcaklık, basınç gibi verileri ölçebilecek, Seri üretime geçilip tüketiciye sunulması hedefleniyor, Bir lazer göz ameliyatı kadar kolay uygulanıyor, Cihaz takılırken anestezi ile uyutulmaya gerek kalmıyor.
Enfeksiyon riski yok, Beyin içerisine uzanan kalın kablolar yerine saç telinden ince kablolar var. Büyük kasklar, uzun kablolar, dev sensörler bulunmuyor, Cihaz, internete bağlanabilen her türlü elektronik aletin beyin sinyalleri ile kontrol edilmesini sağlıyor."