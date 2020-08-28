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bombayı patlattı! Dünyada bir ilk olacak

Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan milyarder girişimci , insan beyniyle bilgisayarı birleştirmek için çalışmayı sürdürüyor. İnsan ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kuracak "" çipi etkinlikle tanıtıldı. İcadın yakın vadeli hedefi, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları tedavi etmek. İşte Neuralink'in özellikleri...

Giriş Tarihi: 29.8.2020 07:15 ABONE OL
Elon Musk bombayı patlattı! Dünyada bir ilk olacak

'ın merakla beklenen yeni buluşunu internet ortamından canlı olarak tanıttı. Geçen ay 'in ürettiği bir beyin mikroçipini maymunlar üzerinde test edildiğini ve birinin bir bilgisayarı zihniyle kontrol ettiğini açıklayan Musk, şirketin insan denemelerine yıl sonunda başlayacağını açıklamıştı.

Elon Musk bombayı patlattı! Dünyada bir ilk olacak

ultra yüksek bant genişliği beyin-bilgisayar arayüzleri geliştirmeyi hedefliyor. Milyarder girişimci, beyin implantının; hafıza kaybına depresyona ve görme engeline kadar çeşitli nörolojik sorunları ve omurga yaralanmalarını çözebileceğini söyledi. İcadın yakın vadeli hedefi, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları tedavi etmek.

Elon Musk bombayı patlattı! Dünyada bir ilk olacak

İnsanlarda kullanılması planlanan mevcut tasarım, kulağın arkasına yerleştirilen, insan saçının dörtte biri genişliğinde 4 elektrot iplikten ve onlara bağlı bir çipten oluşuyor. Bu çipin nörları ve sinir uçlarını uyarması hedefleniyor.

Elon Musk bombayı patlattı! Dünyada bir ilk olacak

İŞTE NEURALINK'IN ÖZELLİKLERİ

Neuralink'in öne çıkan özellikleri şöyle:

"Bataryası 1 gün boyunca yetecek, Her bağlantı için 1024 kanal (var olan teknoloilerden daha yüksek hız vadediyor), Cihaz sadece 23 mm çapa ve 8 mm kalınlığa sahip, Doğrudan kafatasına entegre olacak, Sıcaklık, basınç gibi verileri ölçebilecek, Seri üretime geçilip tüketiciye sunulması hedefleniyor, Bir lazer göz ameliyatı kadar kolay uygulanıyor, Cihaz takılırken anestezi ile uyutulmaya gerek kalmıyor.

Elon Musk bombayı patlattı! Dünyada bir ilk olacak

Enfeksiyon riski yok, Beyin içerisine uzanan kalın kablolar yerine saç telinden ince kablolar var. Büyük kasklar, uzun kablolar, dev sensörler bulunmuyor, Cihaz, internete bağlanabilen her türlü elektronik aletin beyin sinyalleri ile kontrol edilmesini sağlıyor."

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Elon Musk bombayı patlattı! Dünyada bir ilk olacak
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