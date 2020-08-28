Kovid vakaları 25 milyona dayandı

DÜNYA
genelinde Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 24 milyon 368 bini geçti. 830 bin 402 kişi öldü. Virüs saptanan 16 milyon 898'den fazla kişi iyileşti.
Japonya: Düşük konsantrasyonlu ozon tedavisi Kovid-19'u etkisizleştiriyor.
Çin: 8 yeni vaka var.
Güney Kore: 441 vakaya rastlandı. Mart ayından beri en yüksek vaka.
Fransa: 5 bin 429 yeni vaka var.
ABD: 45 bin 838 yeni vaka ve bin 229 yeni ölüm daha kaydedildi.
İtalya: Bin 367 vaka artışı.
İspanya: 3 bin 594 yeni vaka.
Hırvatistan: 358 yeni vaka.
Brezilya: Bin 85 kişi daha öldü. Uzmanlar, en çok ölümün yaşandığı Manaus kentinde sürü bağışıklığı nedeniyle vakaların düştüğünü belirtti.
Hindistan: 76 bin yeni vaka var.