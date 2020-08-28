Kovid vakaları 25 milyona dayandı

genelinde Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 24 milyon 368 bini geçti. 830 bin 402 kişi öldü. Virüs saptanan 16 milyon 898'den fazla kişi iyileşti.Japonya: Düşük konsantrasyonlu ozon tedavisi Kovid-19'u etkisizleştiriyor.Çin: 8 yeni vaka var.Güney Kore: 441 vakaya rastlandı. Mart ayından beri en yüksek vaka.Fransa: 5 bin 429 yeni vaka var.ABD: 45 bin 838 yeni vaka ve bin 229 yeni ölüm daha kaydedildi.İtalya: Bin 367 vaka artışı.İspanya: 3 bin 594 yeni vaka.Hırvatistan: 358 yeni vaka.Brezilya: Bin 85 kişi daha öldü. Uzmanlar, en çok ölümün yaşandığı Manaus kentinde sürü bağışıklığı nedeniyle vakaların düştüğünü belirtti.Hindistan: 76 bin yeni vaka var.