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Rusya'dan 'ye Covid-19 aşısı tepkisi! "Çekemiyorlar"

Sözcüsü Mariya Zaharova, 'nin coronavirüs aşısını geliştiren ekipte yer alan 3 bilim insanına yaptırım uygulamasına tepki gösterdi. Zaharova açıklamasında, ABD'li yetkililerin ülkelerinde 180 bin kişiyi öldüren coronavirüse karşı aşı geliştiren bilim insanlarına uyguladığı kısıtlamayı halkına anlatmak zorunda olduğunu ifade etti.

İHA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 15:25 Son Güncelleme: 28.8.2020 15:29 ABONE OL
Rusya'dan ABD'ye Covid-19 aşısı tepkisi! Çekemiyorlar

Sözcüsü Mariya Zaharova, tarafından Covid-19 aşısını geliştiren ekipte olan 3 bilim insanına yaptırım uygulanmasına 'çekememezlik' diyerek tepki gösterdi.

Rusya'dan ABD'ye Covid-19 aşısı tepkisi! Çekemiyorlar

tarafından Rusya'da Covid-19 aşısını geliştiren ekipte olan 3 Rus bilim insanına ülkeye giriş yasağı getirildi. Amerika'nın Rus bilim insanlarına yaptırım uygulamasının ardından Sözcüsü Mariya Zaharova karara tepki gösterdi.

Rusya'dan ABD'ye Covid-19 aşısı tepkisi! Çekemiyorlar

ÇEKEMİYORLAR

Basın toplantısında 'nin kararını 'çekememezlik' olarak yorumlayan Zaharova, "ABD'nin kısıtlama listesine 3 bilim insanını dahil etmesini çirkin buluyoruz. Her şeyden önce geçtiğimiz aylarda hiç yorulmadan Covid-19 aşısını geliştiren bilim insanlarımızın onları öfkelendirdiği gerçeğine biz de öfkeliyiz" dedi.

Rusya'dan ABD'ye Covid-19 aşısı tepkisi! Çekemiyorlar

ABD'YE ÖLÜMLERİ ÜZERİNDEN TEPKİ GÖSTERDİ

Mariya Zaharova, 'de Covid-19 nedeniyle ölenler üzerinden yüklenerek, "ABD'li yetkililer ülkelerinde ölen 180 bin vatandaşını öldüren bir hastalığa karşı aşı geliştiren bilim insanlarına uyguladığı kısıtlamayı halkına anlatmak zorunda" ifadelerini kullandı.

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Rusya'dan ABD'ye Covid-19 aşısı tepkisi! "Çekemiyorlar"
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