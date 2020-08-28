Rusya'dan ABD'ye Covid-19 aşısı tepkisi! "Çekemiyorlar"

ÇEKEMİYORLAR

Basın toplantısında ABD'nin kararını 'çekememezlik' olarak yorumlayan Zaharova, "ABD'nin kısıtlama listesine 3 bilim insanını dahil etmesini çirkin buluyoruz. Her şeyden önce geçtiğimiz aylarda hiç yorulmadan Covid-19 aşısını geliştiren bilim insanlarımızın onları öfkelendirdiği gerçeğine biz de öfkeliyiz" dedi.