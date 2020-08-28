SON DAKİKA! Adana'da yakalanan bombacılar tutuklandı

Bekir Kudak isimli örgüt mensubunun Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde hücre evi olarak kullanmak üzere kiraladığı evde yapılan operasyonda örgüte ait; 8 bin 500 euro ve bin 900 lira para ile 1 altın kolye elde edildi. Devam eden çalışmalarda, Bekir Kudak isimli örgüt mensubuna, Adana'da bulunduğu süre boyunca yardım ettiği ve işbirliği içerisinde bulunduğu tespit edilen 2 zanlının, sınırdan yasadışı yollarla geçişini ve kente gelişini sağlayan 4'ü Suriye uyruklu olmak üzere 5 zanlının, Adana'da ev kiralamasına aracılık eden Suriye uyruklu 1 zanlının olduğu tespit edildi. Yapılan tespit sonucunda Adana, Mardin ve Batman'da yapılan operasyonlarda 8 zanlı daha gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

Zanlı Bekir Kudak'ın 2013 yılında meslek lisesinde okurken örgüte katıldığı, ailesinin o dönem kayıp başvurusunda bulunduğu, örgütte bomba eğitimi aldığı öğrenildi. Zanlının Türkiye'de büyük bir eylem yapmaya hazırlandığı, bu nedenle bir hafta önce Adana'ya kaçak yollardan geldiği, ailesinin de haberinin olmadığı belirlendi. Zanlıdan ele geçen bombayla 7 farklı eylem yapılacağı değerlendirildi.

Zanlılar ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan aralarında bombacının da olduğu 7 şahıs tutuklanırken 1 zanlı adli kontrol tedbiriyle iki zanlı ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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