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, 'nin hamleleri sonrası çaresiz kaldı! Son hamlesi savaş sebebi...

'de haklarını koruyan 'nin karşısında çaresiz kalan 'dan skandal hamleler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 'ndeki karasularını 6 milden 12 mile çıkarma kararı almıştı. Yunanistan'ın bölgede gerilimi tırmandıran bu adımının “tüm denizlerde” kara sularını 6 milden 12 mile çıkaracağı iddialarını gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 09:49 Son Güncelleme: 28.8.2020 09:54 ABONE OL
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri sonrası çaresiz kaldı! Son hamlesi savaş sebebi...

1995 yılında Meclis'te alınan karar ise böyle bir hamleyi "casus belli" (savaş nedeni) olarak kabul ediyor. 'ın uzun yıllardır Ege'deki kara sularını 12 mile çıkarmak istediği biliniyor. Ancak Yunanistan'ın bu adımı atmamasında 'nin 1995'te TBMM'de aldığı "casus belli" (savaş nedeni) kararının da önemli bir payı bulunuyor.

Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri sonrası çaresiz kaldı! Son hamlesi savaş sebebi...

CASUS BELLİ

çeşitli dönemler benzer açıklamalar yaparken de bunu savaş sebebi sayacağını açık şekilde dünya kamuoyuna duyurdu. İlk tavır 1976'da Süleyman Demirel'in başbakanlığını yaptığı "Milliyetçi Cephe" koalisyon hükûmeti döneminde gündeme geldi. Türkiye, Yunanistan'ın kara sularını 6 milin ötesine genişletmesinin "savaş nedeni" sayılacağını ilân etti.

Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri sonrası çaresiz kaldı! Son hamlesi savaş sebebi...

MECLİS KARARI ÇIKTI

1 Haziran 1995'te Yunan parlamentosunun Deniz Hukuku Sözleşmesini onaylayıp hükümetine uygun göreceği bir zamanda Ege'de kara sularını genişletmek üzere kararname çıkarma yetkisi vermesi üzerine ise 'nin net tavrı Meclis kararı haline dönüştürüldü. TBMM, 8 Haziran 1995'te Yunanistan'ın Ege'de kara sularını tek taraflı olarak 6 milin ötesinde genişletme kararı alması durumunda Türkiye'nin hayatî çıkarlarını muhafaza ve müdafaa etmek için hükûmete askerî önlemler dahil her türlü tedbiri alma yetkisi verme kararı aldı. Yani TBMM, Yunanistan'ın karasularını 6 milin üstünde genişletmesini "savaş sebebi" olacağını resmen ortaya koydu.

Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri sonrası çaresiz kaldı! Son hamlesi savaş sebebi...

Milliyet'te yer alan habere göre; Ege'de kara suları genişliği bakımından on yıllardır iki ülke arasında dengenin muhafazasını sağlayan faktörün 'nin 1976'da takındığı ve 1995'te tekrarladığı kesin tavır ve aldığı karar olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan Parlamentosu, önceki gün İtalya ile için imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını onaylamasının ardından dün de Mısır ile için imzalanan MEB anlaşmasını onayladı.

NE ANLAMA GELİYOR?

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde kara sularını 12 deniz miline çıkarması, Ege Denizi'nin yüzde 40'ını oluşturan Yunan karasularını yüzde 70 seviyesine çıkarıyor. Açık deniz oranı da yüzde 50'den yaklaşık yüzde 20'ye düşüyor. Türkiye'ye de Ege'nin yüzde 10'u dahi kalmıyor.

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Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri sonrası çaresiz kaldı! Son hamlesi savaş sebebi...
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