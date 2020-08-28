Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri sonrası çaresiz kaldı! Son hamlesi savaş sebebi...

Milliyet'te yer alan habere göre; Ege'de kara suları genişliği bakımından on yıllardır iki ülke arasında dengenin muhafazasını sağlayan faktörün Türkiye'nin 1976'da takındığı ve 1995'te tekrarladığı kesin tavır ve aldığı karar olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan Yunanistan Parlamentosu, önceki gün İtalya ile İyon Denizi için imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını onaylamasının ardından dün de Mısır ile Doğu Akdeniz için imzalanan MEB anlaşmasını onayladı.

NE ANLAMA GELİYOR?

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde kara sularını 12 deniz miline çıkarması, Ege Denizi'nin yüzde 40'ını oluşturan Yunan karasularını yüzde 70 seviyesine çıkarıyor. Açık deniz oranı da yüzde 50'den yaklaşık yüzde 20'ye düşüyor. Türkiye'ye de Ege'nin yüzde 10'u dahi kalmıyor.