Çin'de otel çöktü: 5 ölü, 10 kayıp

Çin'in Şansi bölgesinden acı bir haber geldi. Bölgede bir otelin çökmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin enkazdan çıkarıldığı, kayıp olan 10 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

5 KİŞİ YAŞAMINI KAYBETTİ, KAYIP OLAN 10 KİŞİ ARANIYOR

Çin'in Şansi bölgesindeki Linfen kentinde bir otel çöktü. Olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin paylaştığı verilere göre 5 kişi çökme sonucu hayatını kaybetti. Kurtarma ekiplerinin 23 kişiyi enkazdan çıkardığı, 10 kişi için ise çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Otelin çökme nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.