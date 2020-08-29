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'de çöktü: 5 ölü, 10 kayıp

'in Şansi bölgesinde bir çöktü. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. 23 kişi enkaz altından çıkarılırken, kayıp olan 10 kişi için ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 29.8.2020 11:43 Son Güncelleme: 29.8.2020 11:45 ABONE OL

Çin'in Şansi bölgesinden acı bir haber geldi. Bölgede bir otelin çökmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin enkazdan çıkarıldığı, kayıp olan 10 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

5 KİŞİ YAŞAMINI KAYBETTİ, KAYIP OLAN 10 KİŞİ ARANIYOR

Çin'in Şansi bölgesindeki Linfen kentinde bir otel çöktü. Olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin paylaştığı verilere göre 5 kişi çökme sonucu hayatını kaybetti. Kurtarma ekiplerinin 23 kişiyi enkazdan çıkardığı, 10 kişi için ise çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Otelin çökme nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

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Çin'de otel çöktü: 5 ölü, 10 kayıp
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