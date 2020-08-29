Donald Trump ve Joe Biden'in vaadleri gündem yarattı: Ekonomi politikaları dikkat çekti!

TRUMP'TAN HIZLI EKONOMİK TOPARLANMA HEDEFİ

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kovid-19 salgınının neden olduğu krizden büyük darbe alan Amerikan ekonomisinin hızlıca toparlanması her iki aday için de öncelikli konu olurken, ekonominin normalleşmesi, ABD teknolojisinin korunması, Çin ile rekabet, vergi indirimleri, asgari ücret artışı ve ticaret gibi önemli başlıklarda adayların politikaları birbirinden farklılık gösteriyor.

Kovid-19 nedeniyle büyük bir darbe alan ABD ekonomisini yeniden rayına oturtmayı hedefleyen Cumhuriyetçi Parti Başkan adayı Trump, yeni dönemde "tarihin en büyük ekonomisini" tekrar inşa edeceklerini vurguluyor.

Trump, Biden'ın aksine Kovid-19 salgını nedeniyle durma noktasına gelen ekonomik faaliyetin hız bir şekilde normalleşmesi gerektiğini savunurken, ülkenin 2021'de normale dönmesini ve Amerikan ekonomisinin "V" şeklinde toparlanmasını hedefliyor.

Salgının başından bu yana hane halkı, işletmeler ve yerel yönetimlere yardımcı olmak amacıyla trilyon dolarlık destek paketlerine imza atan Trump, gerekirse daha fazla teşvik sağlamaktan geri durmuyor.