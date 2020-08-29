Eski Belçika Başbakan Danışmanı Debeuf'tan Türkiye'ye destek

Brüksel merkezli haber sitesi EUobserver Genel Yayın Yönetmeni ve Eski Belçika Başbakan Danışmanı Debeuf, sosyal medya hesabından, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE HAKLI"

Debeuf, Yunanistan'ın "Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)" iddialarını içeren haritayı paylaşarak, "Doğu Akdeniz'deki bu karasuları haritası, Türkiye'nin aslında haklı bir tarafı olduğunu gösteriyor. Yunan karasuları, Türkiye'nin karasularına göre orantısız olmuş." ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR

Guy Verhofstadt'ın Belçika'nın başbakanlığını yaptığı dönemde danışmanı ve sözcüsü olan Debeuf, EUobserver yayın yönetmenliğiyle Oxford ve VUB üniversitelerinde çeşitli araştırmalar yapıyor. Debeuf'un özellikle uluslararası ilişkiler alanında yaptığı çalışmalar dikkati çekiyor.