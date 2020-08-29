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'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 230 bini geçti

Afrika kıtası da koronavirüsle mücadele ediyor. Elde edilen güncel raporlara göre, koronavirüse yakalananların sayısı son 24 saatte 8 bin 116 artarak 1 milyon 233 bin 365'e ulaştı. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 231 artarak 29 bin 141'e ulaştı. Enfazla can kaybı görünen ülkelerin başında 13 bin 743 ölümle , hemen ardından ise 5 bin 362 ölümle geldi.

AA
Giriş Tarihi: 29.8.2020 09:01 ABONE OL
Güney Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 230 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 116 artarak 1 milyon 233 bin 365 oldu.

SALGIN NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI ARTTI

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 231 artışla 29 bin 141'e ulaştı. Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 13 bin 743 ölümle Güney Afrika, 5 bin 362 ölümle Mısır, 1483 ölümle Cezayir'de görüldü.

VİRÜSE YAKALANAN KİŞİLER İYİLEŞTİ

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi. Güney Afrika'da vaka sayısı 620 bin 132, bu ülkeyi 98 bin 285 vaka ile Mısır ve 58 bin 489 vaka ile Fas izledi. Afrika'da, virüse yakalanan 964 bin 846 kişi ise iyileşti.

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Güney Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 230 bini geçti
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