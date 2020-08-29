Kirli ittifakta yeni adım: BAE "ekonomik boykotu" iptal etti!

Filistin topraklarının işgaline en büyük direnişi gösteren Arap ülkelerine karşıt tutumuyla bilinen Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkileri son yıllarda karşılıklı üst düzey ziyaretler ve toplantılar aracılığıyla daha da derinleşti. 13 Ağustos'ta İsrail ile "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyuran BAE, bugün İsrail'e uyguladıkları "ekonomik boykotu" iptal ettiklerini açıkladı. BAE medyası, BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid el-Nehyan'ın İsrail ile mali ve ticari anlaşmaların yapılmasına izin veren bir kararname imzaladığını duyurdu. Söz konusu kararnamenin, 'ikili ilişkilerin kurulması için iş birliğini destekleme' amaçlı olduğu ifade edildi.