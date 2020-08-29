Kur'an yakma provokasyonunun bedeli ağır oldu! İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen ırkçı siyasetçiye ülkeye girme yasağı

İsveç'in Malmö kentinde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a iki yıl İsveç'e giriş yasağı getirildi.

SVD gazetesinin haberine göre, bugün Malmö'ye giriş yapmaya çalışan Paludan sınırdan geri çevrildi.

İsveç Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç'te aşırı sağcı sokak ressamı Dan Park ile Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın iki haftadır Malmö'de Müslümanları kışkırtmak için birçok girişimde bulunduğunu söyledi.

Irkçı siyasetçinin Müslümanların cuma namazı kılacağı sırada cami önünde Kur'an yakmak için polisten izin istediğini aktaran Yüksel, ''Polis buna güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Daha sonra ırkçı siyasetçi Malmö'nün başka bir yerinde Kur'an yakmak için ikinci izni istedi, buna da izin verilmedi. İsveçli aşırı sağcı sokak ressamı Dan Park, bunu Malmö İdari Mahkemesine götürdü. Mahkeme de polisin kararını haklı buldu.'' dedi.

SINIRDIŞI İLAN EDİLDİ

Bunun üzerine Rasmus Paludan'ın Malmö'ye gelerek izinsiz gösteri yapma girişiminde bulunduğunu belirten Yüksel, ''Malmö sınır polisi bu provokasyonda izin vermedi. Paludan'ı sınır dışı ederken iki sene de İsveç'e girmesini yasakladı.'' ifadelerini kullandı.

İsveç polisi ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Türk asıllı politikacı Yüksel, ''İki haftalık süreçte İsveçli ve Müslüman STK'ler, Kur'an yakma provokasyonu engellemek için yoğun çaba harcadı. Özellikle sosyal medyada imza kampanyası toplayarak yetkililerin dikkatini çekti.'' dedi.

Öte yandan Malmö'de aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi üyesi üç kişi, Rosengard bölgesinde Kur'an-ı Kerim'i yakarak sosyal medya hesaplarından yayınladı. Haberi alan polis olaya müdahale ederek söz konusu kişileri olay yerinden uzaklaştırdı.