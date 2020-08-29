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: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! "" oyuncusu vefat etti!

Edinilen bilgisine göre; "" filminde başrol oynayan ABD'li aktör hayatını kaybetti. Kolon kanseri nedeniyle 41 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü oyuncunun 4 yıldır tedavi gördüğü bilinirken sosyal medya hesabından da ölümüne ilişkin açıklama yapıldı. İşte Kara Panter Chadwick Boseman hakkında son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 29.8.2020 08:05 Son Güncelleme: 29.8.2020 08:16 ABONE OL
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Black Panther oyuncusu Chadwick Boseman vefat etti!

haberleri...Gişe rekorları kıran filmlerde rol alan filminin başrol oyuncusu 41 yaşında kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Boseman'a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan yazılı açıklamada, "Boseman'ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız. Black Panter filmindeki Kral T'Challa'yı canlandırması hayatının onuruydu." ifadelerine yer verildi.

BLACK PANTER CHADWİCK BOSEMAN HAYATINI KAYBETTİ!

Sinemalara girdiği 2018 yılında gişe rekorları kıran filmde aldığı Kral T'Challa rolüyle hafızalara kazınan Boseman'a ilk olarak 2016 yılında kanser teşhisi konulduğu ve 4 yıldır tedavi gördüğü belirtilen ünlü ABD'li oyuncu hayatını kaybetti!

İşte son dakika haberinin detayları!

SON DAKİKA: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Black Panther oyuncusu Chadwick Boseman vefat etti!

Marvel serisinin filmlerinden olan "" (Kara Panter) filminde başrolde oynayan ABD'li aktör 'ın kolon kanseri nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Sinemalara girdiği 2018 yılında gişe rekorları kıran filmde aldığı Kral T'Challa rolüyle hafızalara kazınan Boseman'a ilk olarak 2016 yılında kanser teşhisi konulduğu ve 4 yıldır tedavi gördüğü belirtildi.

Boseman'a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan yazılı açıklamada, "Boseman'ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız. Black Panter filmindeki Kral T'Challa'yı canlandırması hayatının onuruydu." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Boseman'ın hayatını kaybetmesine ilişkin ABD basınına açıklamada bulunan yapımcı Nicki Fioravante, Los Angeles'te yaşayan Boseman'ın hastalığının bir süredir 4. seviyeye ulaştığını ve son anlarını ailesiyle beraber geçirdiği belirtti.

SON DAKİKA: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Black Panther oyuncusu Chadwick Boseman vefat etti!

Black Panter'e Oscar'da 3 ödül

Marvel Sinema Evreni'ne giriş yapan "" filmi, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere Afrika'daki yuvasına dönen Kara Panter'in hikayesini beyaz perdeye taşımıştı.

Joe Robert Cole ve Ryan Coogler'in yazdığı hikayeye göre ihanet ve tehlikeyle karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek ve halkının güvenliğini sağlamak için müttefiklerini bir araya getirip, Kara Panther'in bütün gücünü açığa çıkarmalıdır.

Black Panther filmi, 2019'daki Oscar ödüllerinde "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Kostüm Tasarımı" ve "En İyi Yapım Tasarımı" dallarında ilk sıraya girmiş ve törenin en çok ödül kazanan yapımlarından oldu.

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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! "Black Panther" oyuncusu Chadwick Boseman vefat etti!
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