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Yunan ateşle oynuyor

’de “Navtex” ilan edilen bölgeye yaklaşan 6 Yunan F-16 savaş uçağına önleme yapılarak, bölgeden uzaklaştırıldı

ANKARA
Giriş Tarihi: 29.8.2020 ABONE OL
Yunan ateşle oynuyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, önceki gün Türk Hava Kuvvetleri'ne ait radar sistemlerince Yunanistan'ın Girit Adası'ndan kalkan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) doğru giden 6 adet F-16 uçağının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güney batısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan'a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır.

Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, internet sitesinden ve Twitter hesabından uçaklara önleme yapıldığı sırada kaydedilen görüntüleri de paylaştı. Bu açıklamanın ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da şunları kaydetti: "Türkiye kara, hava ve denizdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içerisindedir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Kimsenin hak ve hukunda gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz."

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Yunan ateşle oynuyor
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