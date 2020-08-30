Aşırı sağcılar yine azıttı! İsveç’te Kur’an yakma provokasyonu

Avrupa'da son yıllarda hızla artan aşırı sağcı saldırıları durmuyor. İslam ve göçmen karşıtı faşistler, bu kez İsveç'te kara yüzlerini gösterdi. İsveç'te aşırı sağcı sokak ressamı Dan Park ile Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın iki haftadır Malmö'de Müslümanları kışkırtmak için birçok girişimde bulundu. Olayların başlangıcı için cuma günü seçildi. Özellikle Cuma namazını hedef almak isteyen İslam düşmanları cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmaya kalktı. İlk olarak aşırı sağcı Stram Kurs lideri Rasmus Paludan, Kur'an-ı Kerim yakmak istedi. Böylesi bir faşistliğe hazırlanan aşırı sağcılara polis geçit vermedi.SVD gazetesinin haberine göre, Malmö'ye giriş yapmaya çalışan faşist siyasetçi Paludan sınırdan geri çevrildi. İki yıl boyunca da ülkeye girişi yasaklandı. Ancak Malmö'de aşırı sağcı parti üyesi üç kişi, göçmenlerin yoğun olduğu Rosengard bölgesinde Kur'an-ı Kerim'i yakarak sosyal medya hesaplarından yayınladı. Gece ise 300 kişilik grup, aşırı sağcıları protesto için toplandı. Öfkeli kalabalık ile polis arasında arbedeler yaşandı. Dün sabaha kadar süren olaylarda polis 20 kişiyi gözaltına aldı. İlerleyen saatlerde gözaltına alınanların hepsi serbest bırakıldı.Türkiye'den İsveç'teki provokasyonuna sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Kutsal Kitabımıza yapılan bu saygısızlık, Avrupa'da İslam düşmanlığının ve faşizmin nasıl güçlendiğini gösteren yeni bir lanetli eylemdir. İsveç makamlarının bu saygısızlığı en ağır şekilde cezalandırmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "İslam düşmanı ırkçı bir sözde siyasetçi ile yandaşlarının Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin tahriklerini en ağır şekilde kınıyoruz" denildi.