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’den terör örgütü ’ye destek

Giriş Tarihi: 30.8.2020 ABONE OL
BAE’den terör örgütü YPG’ye destek
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) terör örgütü YPG/PKK'ya istihbarat teknikleri konusunda eğitimler vermek üzere Suriye'ye çok sayıda ajan gönderdiği ortaya çıktı. Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, 2017'de terör örgütü YPG/PKK ile gizli görüşmeler yapmaya başlayan BAE, sonraki yıldan itibaren örgüt işgalindeki bölgelere istihbarat görevlilerini gönderdi. Bu dönemde belirlenen noktalara intikal eden BAE'li istihbarat yetkilileri, YPG/PKK'lı teröristlere espiyonaj, kontra-espiyonaj, sabotaj, suikast eylemleri, sinyal istihbaratı, bilgi güvenliği ve iletişim ağları konusunda eğitim verdi. Söz konusu faaliyetler, Kamışlı, Haseke ve Deyrizor'da düzenlendi. Örgüte istihbari faaliyetlerde bulunmak üzere teknik ekipman da sağlayan BAE, YPG/PKK ile doğrudan iletişime geçtiği gizli bir haberleşme ağı kurdu. BAE'nin ajanlarının ise örgüt adına Suriye'de suikastler düzenlediği belirlendi.
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BAE’den terör örgütü YPG’ye destek
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