Çin’de 5 bin 800 kişi tutuklandı

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 24 milyon 939 bini aştı. 841 bin 984 kişi öldü. 17 milyon 302 bin 409 kişi sağlığına kavuştu.
G. Kore:
Çocukların koronavirüsü burunlarında 3 hafta taşıdığı belirlendi.
Fransa:
Mart ayından beri 7 bin 379 vaka ile şimdiye kadar en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.
Almanya:
Münih şehrinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle, kamusal alanda alkollü içki tüketimi yasaklandı.
Çin:
9 yeni vaka var. Ocak ayından beri koronavirüsle bağlantılı suçlar kapsamında 5 bin 800 kişi tutuklandı.
Hindistan:
Bin 21 ölüm daha.
Afrika:
Vaka sayısı 1 milyon 230 bini aştı.
ABD:
Ölümler 185 bin 986'ya çıktı. Vakalar 6 milyon 97 bin 710 oldu.