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’de 5 bin 800 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 30.8.2020 ABONE OL
Çin’de 5 bin 800 kişi tutuklandı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 24 milyon 939 bini aştı. 841 bin 984 kişi öldü. 17 milyon 302 bin 409 kişi sağlığına kavuştu.
G. Kore: Çocukların koronavirüsü burunlarında 3 hafta taşıdığı belirlendi.
Fransa: Mart ayından beri 7 bin 379 vaka ile şimdiye kadar en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.
Almanya: Münih şehrinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle, kamusal alanda alkollü içki tüketimi yasaklandı.
Çin: 9 yeni vaka var. Ocak ayından beri koronavirüsle bağlantılı suçlar kapsamında 5 bin 800 kişi tutuklandı.
Hindistan: Bin 21 ölüm daha.
Afrika: Vaka sayısı 1 milyon 230 bini aştı.
ABD: Ölümler 185 bin 986'ya çıktı. Vakalar 6 milyon 97 bin 710 oldu.
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Çin’de 5 bin 800 kişi tutuklandı
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