Çin’de 5 bin 800 kişi tutuklandı

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 24 milyon 939 bini aştı. 841 bin 984 kişi öldü. 17 milyon 302 bin 409 kişi sağlığına kavuştu.Çocukların koronavirüsü burunlarında 3 hafta taşıdığı belirlendi.Mart ayından beri 7 bin 379 vaka ile şimdiye kadar en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.Münih şehrinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle, kamusal alanda alkollü içki tüketimi yasaklandı.9 yeni vaka var. Ocak ayından beri koronavirüsle bağlantılı suçlar kapsamında 5 bin 800 kişi tutuklandı.Bin 21 ölüm daha.Vaka sayısı 1 milyon 230 bini aştı.Ölümler 185 bin 986'ya çıktı. Vakalar 6 milyon 97 bin 710 oldu.