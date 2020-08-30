Kara Panter Boseman kansere yenik düştü

Çok izlenen Hollywood yapımı 'Kara Panter' filmindeki Kral T'Challa rölüyle popüler olan Chadwick Boseman'a 2016'da 3'üncü evre kolon kanseri teşhisi konulmuştu. 43 yaşındaki oyuncu 4'üncü aşamaya ilerleyen kolon kanseri ile dört yıllık bir mücadelenin ardından hayatını kaybetti. Twitter hesabındaki açıklamada "Gerçek bir savaşçı olan Chadwick her şeye rağmen direndi. Çok sevdiğin filmleri sana getirdi" denildi. Boseman'ın, Marshall, Da 5 Bloods, August Wilson's Ma Rainey's Black Bottom filmlerinde kolon kanseriyle savaştığı sırada rol aldığı bildirildi.