PKK, Ezidileri hapishanelerde tutuyor

Irak'ta Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar İlçesi Kaymakamı Mehma Halil, terör örgütü PKK'nın, alıkoyduğu Ezidileri gizli hapishanelerde tuttuğunu söyledi. Irak merkezi hükümeti yetkililerine açıklama ileten Halil, PKK'nın ivedi şekilde Sincar'dan çıkarılması çağrısında bulundu. Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırı düzenlemiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürmüş veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoymuştu. PKK da Sincar'ı DEAŞ'tan kurtarma iddiasıyla 2014'ten bu yana bölgede konuşlanmaya devam ediyor.